A Fejér Vármegyei Virtuális Erőmű Program keretében hirdették meg 2023-ban a Fejér Vármegyei Környezeti Fenntarthatósági Tanulmányi Versenyt, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. – mint az országos Virtuális Erőmű Program üzemeltetője – és a Fejér Vármegyei Önkormányzat közös szervezésében. A megmérettetésen a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanulói két kategóriában is a dobogó legfelső fokára állhattak: Bárány Bence a felső évfolyam kategóriában, Fischer Hanna pedig a középiskola kategóriában végzett az első helyen.



Az energiaellátás biztonsága, környezetünk védelme és az energiára fordított költségek csökkentése mindannyiunk érdeke. Éppen ezért a tudatos és hatékony energiafelhasználás, mint kiemelt stratégiai cél volt a témája a VEP Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatának. Ennek május végi, XIV. Parlamenti díjátadó gáláján vehetett részt a két eredményes tópartis diák és részesült elismerésben a többi vármegye legjobbjai között. A kiemelkedő teljesítményt elért tanulókat Jakab Viktória tanárnő készítette fel.



A Parlament Felsőházi Termében adták át a díjakat, majd az ünnepséget követően a szakemberek, a cégvezetők, a program szervezői és a diákok között szakmai beszélgetésre is volt lehetőség.



Ezen a díjkiosztó gálán vehette át Vizi László Tamásné főigazgató az Energiatudatos Iskola cím használatára jogosító tanúsítványt is a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium képviseletében. Ezt a címet azok az intézmények érdemelték ki, ahol évek óta igazoltan környezet- és energiatudatos pedagógiai munka folyik.