– A jövőre már NB I-es Esztergomi Vitézek, Elek Gáborék ellen nem sikerült a bravúros pontszerzés a gárdonyi lányoknak az utolsó játéknapon. Az NB II négy csoportjában a Győri ETO U21-es csapata, a Mohácsi TE 1888, az ENUSE és a Gödi SE végeztek az élen. Ebből a Göd várhatóan nem vállalja a szereplést a magasabb osztályban, de az előzetes számítások szerint nem a Gárdony-Pázmánd lett volna a legjobb kieső, ám végül mégis. Hogyan?

– Négy kieső lett volna az NB I/B-ből az NB II-be. A tabella végén a Szeged végzett, de előtte hármas holtverseny alakult ki. Viszont nem az összesített gólarány döntötte el a végső sorrendet, hanem egy elég bonyolult, és számunkra is váratlan számítás. A három csapat egymás elleni eredményei alapján készült egy minitáblázat, ahol mi és a PTE PEAC-SIPO 6-6 pontot szerzett, a Kispest pedig nullát. Így utóbbiak kiestek a számításból és az új minitáblázatban már csak a Pécs és a mi eredményünk volt benne, és velük szemben jobb volt a gólarányunk, mert ugyan itthon kikaptunk tőlük kettővel, de idegenben öt góllal legyőztük őket. Hétfőn felhívtam a versenyigazgatót, aki megerősítette, hogy mi vagyunk a legjobb kieső helyen, ami már az MKSZ hivatalos oldalán is látható. Információink szerint a Göd SE az elmúlt évhez hasonlóan ugyan megnyerte az NB II-t, de az NB I/B-s szereplést nem vállalja.

– Csak félve kérdezem, de most ennek örülnek?

– Természetesen, ez egy nagy és váratlan ajándék. Sok mindennek kellett összejönnie az utolsó fordulóban, hogy ez így alakuljon. Egyrészt a Pécsnek otthon ki kellett kapnia az Egertől. Egy góllal kikaptak. A Szigetszentmiklósnak le kellett győznie a Kispestet. Két góllal legyőzték. És kellett a Göd győzelme is a közvetlen rivális Borsod Sport Klub-Miskolc ellen. Ők is két góllal nyertek.

– Ilyen csavaros történetet talán még Agatha Christie sem tudott volna írni. Ez most átalakítja a terveket erősen, hiszen tulajdonképpen az NB II-re készültek.

– Most rohamléptekkel elkezdtünk új játékosokkal tárgyalni, ami nem könnyű, mert java részük már aláírt máshová. Az sem könnyíti a helyzetünket, hogy a játékosok azt látják, hogy kiesőhelyen volt tavaly is, tavalyelőtt is a csapat, ezért nem mi vagyunk a legcsalogatóbb célpont. Szerencsére korábban folyamatban volt néhány tárgyalás még az NB I/B-re készülve, akikkel most újra felvettük a kapcsolatot és úgy tűnik sikerül néhányukat ide csábítani. Remélhetőleg tényleg ütőképes csapatunk lesz. Molnár József vezetőedző lejáró szerződését az NB II-re készülve nem hosszabbítottuk meg, helyette Major Dáviddal képzeltük el a jövőt. De ezen a téren marad, amit elhatároztunk, azaz Major Dávid vezeti majd a lányokat az NB I/B-ben is. A csapatról most még nem szeretnék konkrétumokat mondani. Legyen elég annyi, a csapat magját remélhetőleg egyben tudjuk tartani, és több az NB I/B-ben már bizonyított játékost sikerül igazolni.

– Mi ment idén félre? A hatodik fordulóban szerezték az első pontot, a tizenegyedik fordulóban az első győzelmet. Az első öt fordulóban Gurisné Horváth Beáta Szilvia volt a vezetőedző, majd egy meccsre beugrott a most kinevezett Major Dávid – aki az utánpótlásban valamint a megyei csapatnál dolgozik -, és utána érkezett Molnár József. Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy itt esély sem lesz a bennmaradásra.

– Azt gondolom, hogy az alapozásnál, pontosabban annak hiányánál kell keresni az okokat. Amikor Molnár József megérkezett, akkor kellett megalapozni a csapat erőnlétét, összekapni a csapatot, és így nagyon nagy hátrányból indultunk. Ezért köszönet jár neki, hiszen végül nem estünk ki, de elsősorban anyagi okokból nem vele folytatjuk. Ráadásul úgy tűnik, hogy a játékosok is bíznak Major Dávidban, szívesen dolgoznak vele, tehát ezen a téren nincs okunk visszakozni.