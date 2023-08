Jubileumhoz érkezett a közös futballozás, a korábbi NB I-es gólkirály, Tiber Krisztián másfél évtizede elevenítette fel a régi emlékeket. Hatévesek voltak, amikor elfoglalták a belvároshoz közeli panellakásoknál épített pályát, tizenöt éven át az iskolában töltött órák után azonnal kezdődött a foci, sötétedésig, nyaranta kora délelőttől estig pattogott a labda a kispályán. Többen egészen az élvonalig vitték, Tiber Krisztián mellett Bobory Balázs, Rehák Viktor és Poór András is szerepelt az élvonalban. Az akkori kölykökből közben szülők, nagyszülők lettek, de a futball szeretete megmaradt. Ezúttal, a tizenötödik focin is tiszteletét tette – a nemzeti együttes piros-fehér-zöld mezében - a Vidi jogelődje, a Vadásztölténygyári Vasas mellett a fővárosi Vasas legendás nagycsapatában is meghatározónak számító, egyszeres válogatott, 83 esztendős Fister Ferenc, azaz Ficere. „Nem szállok be ezúttal, mert nem tudnátok gólt lőni mellettem…” – közölte higgadtan. Három éve még futballozott a Jóbarátok névre keresztelt, kispályás együttesben, de már nem rúgja a labdát. Eljött a péntek délutáni rendezvényre a korábbi kétszeres válogatott, 73 esztendős Tiber László is, aki köszöntötte a megjelenteket, valamint kérte, emlékezzenek meg azokról, akik szintén a lakótelepen éltek és kötődtek a futballhoz, ám az utóbbi években távoztak az élők sorából.

Az egyik szervező, Mátay Balázs jóvoltából először tisztelte meg a rendezvényt, a Vidi 75 éves legendája, Karsai László, azaz Sunyi. A nyolcszoros válogatott játékos – sokak szerint minden idők legjobb, fehérvári futballistája – a közös csoportkép készítése előtt gyorsan megjegyezte, siessenek, mert nem szívesen álldogál a fájós lábaival. „Nem gond, hozunk neked egy széket, te annyira jó focista voltál, hogy ülhetsz is közöttünk.”- reagált Tiber László. Aztán kezdődött az örömfoci, a korábbi években a pirosak és a fehérek harcoltak, vívtak szoros meccseket különböző összetételben, ezúttal a kicsik és a nagyok, illetve egészen pontosan a fiatalok és az öregek vették fel a küzdelmet.

A nyár végi közös futballozás lassan egy évtizede téli formát is öltött, a Sóstói Stadion tőszomszédságában, a fedett, műfüves, utánpótlás centrumban focival búcsúztatják az óévet. A lakótelepi gyerekek megbeszélték, december 31-én délelőtt ismét találkoznak.