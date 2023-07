Kemény felkészülést vezényelt Bíró Attila a lányoknak, több helyre is utaztak a lányok, a programban szerepelt olaszországi edzőtábor, de Kanadában is dolgoztak a lányok, a Világliga amerikai szuperdöntőjét pedig a negyedik helyen zárta az együttes. Szombaton útnak indult a keret, hogy egy átszállás után megérkezzen Japánba a küldöttség. Az indulás előtti sajtótájékoztatón amellett, hogy a szövetség bejelentette a MOL-lal való szorosabb együttműködést, a szövetségi kapitány kijelölte az vb-re nevezett játékosokat, köztük a DFVE két kiválóságát, Garda Krisztinát és Mahieu Geraldine-t is.

– Látatlanban talán igen, de egy éve is volt azért bennünk hiányérzet, hiszen korábban senki sem tudta annyira megszorítani a háromszoros olimpiai bajnok amerikai csapatot, mint mi a döntőben. Viszont nekünk először is a kanadaiak elleni első mérkőzésre kell koncentrálnunk, majd ha azt sikerrel vettük, akkor készülni a legnagyobb kihívásra, a spanyolok vagy a hollandok elleni negyeddöntőre. Egyelőre nincs ennél fontosabb, én pedig remélem, hogy ezeken a mérkőzéseken az általam legjobbnak vélt csapatot írhatom be, amelynek minden tagja egészséges – fogalmazott Bíró Attila a szövetség honlapjának.

A női vízilabda-válogatott világbajnoki kerete:

Magyari Alda, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda, Gurisatti Gréta, Geraldine Mahieu, Rebecca Parkes, Máté Zsuzsanna, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Rybanska Natasa, Faragó Kamilla, Garda Krisztina, Neszmély Boglárka, Dömsödi Dalma, Hajdú Kata.