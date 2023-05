Alba Regia KSE–Veszprémi KKFT U23 29-33 (13-18).

VOK, 50 néző, vezette: Csányi, Gadányi.

Alba Regia Fodor – Kónya B. 4 (1), Giday 2, Harsányi 2, KOVÁCS G. 5, Sipics 2 (1), Rohonyi 3. Csere: Manazya 1 (kapus), Szalczinger, Ferenczi 1, ifj. Grőber M. 4 (2), Bárdos 4, Králl, Salamon D. 1. Edző: Grőber Mátyás.

Eredmény alakulása: 9. perc: 2-5, 18. p.: 6-12, 25. p.: 11-15, 38. p.: 16-23, 49. p.: 21-26, 56. p.: 26-31.

Kiállítások: 8, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/4 , ill. 5/4

Hiába próbálta tartani a lépést a fehér mezes vendégekkel a Sipics és Giday révén főként átlövésekkel operáló hazai gárda, a kapkodó játékba rendre hiba csúszott, az első fehérvári időkérésig (6:02) a két lőtt gól mellett három eladott labdát és négy rontott lövést jegyezhettünk fel a vendéglátónál.

A kezdő balátlövőjét a 7. perc végén elveszítő (Sipics egy hétméteresnél fejbe lőtte Kaisert) ARKSE kapujában Fodor ezúttal nem tudott extra teljesítménnyel szolgálni, a játékrészben többször emberhátrányban játszó Kónyáék mínusz öttel vonultak a szünetre.

A folytatásban védekezésben taktikát váltott a Grőber, Madár páros által irányított együttes (Ferenczi lépett elő zavaró pozícióba, Fodort helyére Manazya állt be), amire azonban hét a hat elleni játékkal feleltek a veszprémiek. Az albások hiába találtak be kétszer is az üres kapuba, sok hasonló lehetőséget elpuskáztak. A székesfehérváriak a második félidőben kényszerűségből beállóból jobbátlövővé váló Kovács Gergő vezetésével faragtak ugyan a hátrányukból a második sorát parkettra küldő ellenfelükkel szemben, ám az egy percre sem lazító listavezető nem engedte szorossá tenni a végjátékot.

– Nagyon szomorú vagyok. Ziccerek tömkelege és körülbelül hat üres kapus helyzetünk is kimaradt. Tartása volt a csapatnak, de többet vártam ettől a mérkőzéstől – mondta Madár Imre, az Alba Regia KSE tiszteletbeli elnöke a találkozó után