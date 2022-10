A dunaújvárosiak két győzelemmel rajtoltak az új bajnokságban, először a Győrt, majd a III. Kerület gárdáját verték meg, míg a szegediek a BVSC és az FTC elleni vereséggel nyitottak.

A pénteki találkozó Mahieu emberelőnyös góljával kezdődött el, alig fél perc kellett a hazaiaknak, hogy megszerezzék a vezetést, majd Dobi Dorina egyenlő létszámnál is betalált, 2-0. Az első negyedben Sümegi és Jonkl is eredményes volt a Fejér megyei alakulatból, a szegediektől mindössze Szabó Júlia tudott gólt dobni az első nyolc percben, 4-1.

A második negyed igencsak gólgazdagra sikerült, összesen hétszer rezdültek meg a hálók, összességében a DFVE egy góllal tudta növelni az előnyét, a nagyszünetben 8-4-et mutatott az eredményjelző. Ebben a játékrészben volt nagyobb is a két csapat közötti differencia, Sümegi és Mahieu találataival 6-1 is volt az állás, de a vendégek tudtak faragni némileg a különbségen.

A fordulás után több mint három percet kellett várni az újabb gólra, ekkor az SZNVE gárdájából Tátrai volt eredményes, 8-5. Kicsit kiegyenlítettebbé vált a játék, a DFVE nem tudott jobban elhúzni, 10-6-os állás mentek neki az együttesek a záróetapnak. Az utolsó nyolc percre megrázta magát a Dunaújváros, Horváth, Garda és Mahieu vezérletével ismét nyílt az olló, a vége magabiztos, 14-8-as Fejér megyei siker lett.