Tábiné Nyúl Gabriella kulcsfontosságúnak nevezte a magyar költészetet, hogy azt minél inkább közelebb vigyék az emberekhez, ehhez pedig összefogva minden eszközük meg is van.

– Arra buzdítom Előszállás lakosait, hogy április 11-én vigyük utcára a verseket. Ki-ki a kedvenc vagy éppen saját verseit ossza meg minden legális, posztolható helyen (hirdetőtáblákon...). Az erről készült fotókat pedig küldjék el nekem, hogy majd a közösségi oldalunkon én is megoszthassam.. Volt olyan, aki csak azért bejött a könyvtárba tavaly, mert olvasta az egyik posztomat, megtetszett neki, ezért végig sétálva a falut, hogy a többit is megkeresse. Megköszönte a szép verseket és ha már ott volt be is iratkozott – fűzte hozzá.

Versbarátok találkoztak a könyvtárban 2023-ban és ez idén sem lesz másként

Fotó: Tábiné Nyúl Gabriella/Archív

Tábiné Nyúl Gabriella beszélt arról is, hogy mindemellett milyen programokkal készül a könyvtár a következő napokra.

– Április 15-én pedig majd a könyvtárban várok sok szeretettel mindenkit: Legkedvesebb versem címmel 17.30 órai kezdettel fognak találkozni a Versbarátok. Természetesen gyerekek is jöhetnek, sőt! Az lenne az igazán szép, amikor több korosztály is találkozhatna. Olyan sok szép vers van a magyar és világirodalomban, és nagyon sok lapul otthon, a fiók mélyén.... Szépek, vidámak, meghatóak, léleképítőek.... Nagyon jó ezeket hallgatni, olvasni. Remélem az idén is sok-sok verssel találkozhatunk Előszállás utcáin és akár itt, a közösségi térben is – tette hozzá.