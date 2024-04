Megígértük, hogy mindhárom kategória győztesét megmutatjuk, miként mondták el választott versüket.

A Csíki Versünnep résztvevőit három kategóriára csoportosították a szervezők. Az első kategóriába tartoztak a líceumosok, azaz a gimnazisták. Náluk már nem beszélhetünk gyermekekről, hiszen valamennyiük versmondása érett, tudatos volt. Ráadásul a megmérettetésnek számukra aranyat érő jutalma is volt, mert a legjobbak részt vehetnek az idei Székelyföldi Varga Sándor Verstáborban, amit a Fortis Hungarorum Kulturális Egyesület szervez minden esztendőben Csíkország szívében, Csíkcsomortánban. Varga Sándor, a tábor ötletgazdája elsősorban a fehérvári fiatalokat szerette volna elvinni a magyar nyelvet legtisztábban őrző székelyek közé, de a másfél évtizede évente megszervezett nyári program olyan színvonalas lett, hogy oda eljutni rangot jelent, és ezzel bizony a székelyek és csángók is így vannak. Persze, hogy izgatottan várták a líceumos versmondók, hogy Mihályi Magdolna, Varga Sándor özvegye és egyben a tábor főszervezője kinek a nevét jelenti be.

Nos, a gimnazisták kategóriájában három különdíjat adtak át, amit a Székesfehérvári MCC ajánlott fel. Különdíjat kapott: Bálint András, Schmutzer Noémi Hanna és Stirbu Evelin. A zsűri ítélete alapján a 3. helyen Gál Emese Kriszta, a 2. helyen Kiss Virág végzett. A Csíki Versünnep 2024 1. kategóriájának győztese Mihók Bea lett. A díjkiosztón Mihályi Magdolna e hat nevet sorolta fel, hogy részt vehetnek az idei verstáborban a Székesfehérvári Versünnep idei döntőseivel együtt.

Mihók Bea József Attila Keserű nekifohászkodás című versét mondta el ifjúi őszinteséggel. Ahogy a költőben, úgy a versmondásban is megjelent a dac, de ott volt a viaskodás is, s mintha az ember megkapta volna a választ a kérdésre is: Istentagadó-e az, ki Istenhez fordul? Nézzék, hallgassák Mihók Bea versmondását!