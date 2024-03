Fehérvárcsurgón újra nyitva a könyvtár, ugyanis március első hetétől szerda 8-12 óra között és pénteken 13-17 óra között megint várja olvasóit a települési könyvtár a Dózsa Gy. utca 37. szám alatt. A könyvtáros személye is változott, és ez hatással van a bakonykúti lehetőségekre is.

Mészáros Imola 6. éve szervező–könyvtáros Bakonykútiban és bár a település a legkisebb a megyében, keze alatt jól működik a könyvtár és az olvasók alkotta, valódi, aktív közösség. A szakember nemrégiben Fehérvárcsurgóra költözött, ami talán mindkét település számára gyümölcsöző lehet.

Mészáros Imola a 200 fő alatti könyvtárat is közösségi térré tette, így a több mint kétezer lelket számláló Csurgón is megteheti ugyanezt

Fotó: Mészáros Imola

–Az élet azonban úgy hozta, hogy egy évtizednyi multi lét után visszatértem a gyökereimhez, lehetőséget kaptam, hogy könyvekkel és emberekkel foglalkozzak. Az elmúlt 20 évben nagyot változott a világ! A mai modern könyvtár már nemcsak az ott fellelhető, olvasói igényekre szabott kiadványok miatt tölt be fontos szerepet, hanem közösségi térként is működik; ahova programokra, egy teára, beszélgetésre is jó betérni. Ahol nem kell suttogni, hiszen a könyvtáros nem fog minket lepisszegni, ahol korosztálytól függetlenül mindenki jól érezheti magát, s ahol idővel új közösség születik–vallja közösségi oldalán Mészáros Imola, aki azt az ígéretet tette a bakonykúti olvasóknak, hogy miután felméri a csurgói állományt, megszervezi az átjárást a készletek között, vagyis mindkét település könyvállománya bővül.