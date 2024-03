A Házhoz megy a Zenede egy több évvel ezelőtt indult könnyűzenei előadássorozat, amely az országot járja, hogy elsősorban a fiatalabbaknak – de persze minden érdeklődőnek – meséljen zenekarokról, sorsokról, kapcsolódási pontokról, divatirányzatokról, így mutatva be a könnyűzene fejlődését itthon és a világban, ami után élőben is felcsendülnek a szövegesen bemutatott dalok. Mindezeken felül még arra is lehetőséget biztosítanak, hogy a résztvevők megismerkedhessenek a könnyűzenében használt hangszerekkel, amelyeket kézbe is vehetnek.

Az ismeretekről és a jó hangulatról Bordás József, A Házhoz megy a Zenede Oktatási Centrum művészeti vezetője, Artisjus-díjas, zenetanár, dob-művész és zenekara gondoskodik. Az esemény március 19-én 14.30 órakor kezdődik a tordasi Hangya Művelődési Házban. A belépés ingyenes!