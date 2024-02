Az eseménynek az Öreghegyi Közösségi Ház biztosít helyszínt február 15-én, csütörtökön 14 órától. A hetedik válogatón fehérvári, móri, kápolnásnyéki, pákozdi, fehérvárcsurgói, seregélyesi, tordasi énekesek és zenészek mutatkoznak be a szakmai zsűri előtt. A januárban indult versenyen ebben a tanévben huszonnyolc iskola 661 diákja méretteti meg magát Fejér vármegyéből, csoportos és egyéni produkciókkal egyaránt. A fordulók több helyszínen zajlottak.

A csütörtöki, hetedik válogatón a szóló énekesek és zenészek, az éneklőcsoportok és a hangszerkíséretes éneklőcsoportok csaknem ötven produkcióval mutatkoznak be a szakmai zsűri előtt, akik nemcsak bírálnak, hanem segítenek is a résztvevőknek és felkészítő tanáraiknak. A résztvevők a rövid szakmai értékelés mellett az elért pontszámokról is tájékoztatást kapnak. A döntőbe való továbbjutásra a legmagasabb pontszámot elérőknek lesz lehetőségük. A döntők február 22-én és 23-án, csütörtökön és pénteken lesznek Székesfehérváron, az Öreghegyi Közösségi Házban – írja az SZKKK.

Az előválogató és a döntők szabadon látogathatók, a közönség számára a belépés ingyenes.