Igazán mozgalmas napot élt át Füle apraja és nagyja a farsang utolsó napján, szombaton.

Forrás: Nagy Balázs

A télűző felvonulás során a résztvevők síppal, dobbal, és kereplővel vonultak végig Füle utcáin, zenélve és táncolva űzték a telet.

A helyi Hérics Dal- és Táncegylet három lenyűgöző moldvai táncot adott elő, amelybe bárki csatlakozhatott, aki csak szerette volna. Kneifel György és zenekara biztosította a zenei aláfestést, amely még inkább emelte a hangulatot.

Forrás: Nagy Balázs

A művelődési ház udvarán aztán következett a nap fénypontja: tűzre vetették a minden rosszat szimbolizáló, ám igazán csinosra sikerült kiszebábot.

Ezután kezdődött a táncház, majd a jelmezverseny, és a farsangot egy hamisítatlan retro diszkóval zárták.

Forrás: Nagy Balázs

A gasztronómiai kínálat is bővült az idei évben; a falu nyugdíjas klubjának tagjai nem csak a hagyományos farsangi fánkokat sütötték meg, hanem a teljes fánk palettát elkészítették, a szalagos fánktól a csörögefánkig, amiket a programok közötti szünetekben, jóízűen lakmároztak a vendégek. Emellett sült kolbász és hekk is került az étlapra, így a farsangi ünnepség egyben gasztrofesztivállá is avanzsált.