A hétvégén már a Csóri Csuka Népzenei Fesztivál második alkalmát ünnepelték. A rendezvény mögött álló lelkes csapat a Jó Barátok Nyugdíjas Egyesület Csóri Csuka Népdalköre áll, akik nem csak a népdalokat, de a hagyományőrzést is szívükön viselik. Buresné Mészáros Edit, az egyesület vezetője mesélt a fesztivál létrejöttéről, a két rendezvény közötti különbségekről és a jövőbeli tervekről a Feol.hu-nak.

– Az első fesztiválunk hatalmas sikert aratott, és úgy érezzük, hogy ezt a hagyományt folytatnunk kell. A második rendezvényünk még gazdagabb volt, és a visszajelzések alapján sikeresebb is lett az elsőnél. Idén már a határon túlról is érkeztek hozzánk vendégelőadók, és abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy nemzet zászlaját is megtekinthettük a rendezvényen – mesélte Edit.

A fesztivál ötlete az ősi Vadrózsa citerazenekar nyárbúcsúztató fesztiváljának négy évvel ezelőtti rendezvényétől ered, ahol a Csóri Csuka Népdalkör meghívott vendégként vett részt.

– Ekkor jött az ötlet, hogy miért ne rendeznénk mi is egy hasonló eseményt? A környéken nem volt ilyen népzenei rendezvény, így úgy döntöttünk – Bennem merült fel, hogy a környéken nincsen ilyen népzenei rendezvény, legalábbis nem tudunk róla. Mi lenne ha mi is megpróbálnánk ezt és Báthory Lászlóval, aki a citerazenekar egyik tagja és egyben a Csóri Csuka Népdalkör művészeti vezetője, vele egyeztetve belevágunk belevágunk – emlékezett vissza az egyesület vezetője.

A II. Csóri Csuka Népzenei Fesztivál fellépői között számos tehetséges művész és csoport szerepelt. Kocsán István tangóharmonikával varázsolt el minket, a Kenyeri Rábamenti Citerazenekar pedig a Vas megyei Kenyeriből érkezett. A Félnótás citerazenekar Nyúlról, a Balla Péter Népdalkör Vecsésről, míg a Lámpás Citerazenekar Szlovákiából, Nyárasdról érkezett. A listát még hosszan sorolhatnánk, hiszen minden fellépő egyedi és különleges volt.

A fesztivál nem csak a zenei élményekről szólt. A rendezvényen kézművesek is bemutatkoztak, és számos színes program várta a látogatókat.

– A célunk nem csak a hagyományőrzés, hanem az is, hogy új barátokat szerezzünk, tapasztalatokat gyűjtsünk és a népzene szeretetét továbbadjuk – mondta Edit.

A jövőben a Csóri Csuka Népzenei Fesztivál nemzetközivé szeretne válni, és a Kárpát-medence minden tájáról várják majd a fellépőket.

– Már most vannak, akik bejelentkeztek jövőre is. Erdélyből is akarunk csoportot hívni, de a Kárpát-medence minden részéből szeretnénk, ha jönnének előadók majd –mesélte el terveiket Edit.

A Csóri Csuka Népzenei Fesztivál egy igazi kulturális kincs, amely nem csak őrzi a hagyományokat, de tovább is adja azt. Várjuk a következő rendezvényt!