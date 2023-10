Bármilyen műfajról legyen is szó, a könyv szót meghallva jellemzően olyan kötetekre gondolunk, amelyekben a szöveg dominál. A gyermekkönyveknél ez talán kevésbé van így, de talán elsők között ezesetben is a mesekönyvekre gondolunk. Jerome Judit, a Vörösmarty Mihály Könyvtár gyermekkönyvtárosa azonban most olyan köteteket mutat be a Feol Podcast vendégeként, amelyekben egyáltalán nincs, vagy éppen csak minimális mennyiségben van szöveg. Ezek pedig a képkönyvek, amelyek bár ugyanúgy magukba foglalnak egy-egy történetet, mégis a mesélőre van bízva, hogyan alakul. Hiszen csupán a képek azok, amik vezetik az "olvasót". A szakember szerint számos előnye van ezeknek a könyveknek. Valamennyi készség- és képességfejlesztő tulajdonságukon túl az sem elhanyagolható szempont, hogy akár egy még olvasni nem tudó testvér is mesélhet belőlük a kisebbeknek.