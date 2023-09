A nagy magyar utazó, hajós, katona és felfedező, Benyovszky Móric négy földrész legkülönlegesebb tájaira jutott el és mindenhol nyomot hagyott maga után. Nem véletlen, hogy magyarságát nem elvitatva, sok európai, sőt Európán kívüli nép is sajátjának tekinti személyét. Az életéből és kalandjaiból született musical, amelyet Székesfehérváron mutatnak be először, egyszerre állít emléket a kalandvágyó, de mindig a szabadság eszményéért küzdő magyar nemesnek, a lengyel függetlenségi harcokban résztvevő és orosz hadifogságba esett hősnek, a kamcsatkai fogolytáborból zseniális tervvel kiszabaduló és a Péter-Pál nevű hajó megszerzésével egy egész legénységet megszöktető kapitánynak. Megismerkedhetünk továbbá a Mária Teréziát, XV. Lajost, George Washingtont és Benjamin Franklint személyesen is ismerő diplomatával, de mindenekelőtt a világot Tajvantól Madagaszkárig bejáró felfedezővel, illetve a törzseket békítő kormányzóval, akit a madagaszkári emlékezet máig őriz. Így érkezik el Madagaszkár egykori „királya” a királyok városába – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet Cser-Palkovics András, polgármester, Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója, Katarzyna Ratajczak-Sowa, a Lengyel Köztársaság magyarországi nagykövet-helyettese, G. Németh György, a Benyovszky Emléktársaság elnöke, valamint Nagy Tibor Magnus, a nagyszabású musical zeneszerzője tartott.