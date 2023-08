Persze lesz, akinek nem kell bemutatni sem a B4 csoport tagjait, a székesfehérvári Pék Eszter Annát, Revák Istvánt, a győri Csizmadia István és az érdi Homolya Gábort, valamint a hozzájuk e tárlatra csatlakozó, kapolcsi, illetve budapesti Győrffy Sándort. Ő az a bizonyos ötödik tag az 5G-ből, amelyre a kiállítást megnyitó Revák István is utalt…

Akinek azonban nem ismerősek a nevek, de kíváncsi, annak röviden lejegyezzük: Pék Eszter Anna vizuális szakemberként festményeket, grafikákat készít, könyveket illusztrál, több önálló és csoportos tárlaton szerepelt, a hétköznapokban pedagógusként dolgozik. Revák István festőművész a Székesfehérvári Művészek Társaságának tagja, ugyancsak számos egyéni és csoportos kiállítása volt már. Csizmadia István festőművész 1975 óta szerepel rendszeresen tárlatokon, a Győri Grafikai Műhely alapító tagja. Homolya Gábor grafikus és képzőművész több műfajban alkot, animációs filmeket is készített, és ugyancsak se szeri, se száma a kiállításoknak, amelyeken szerepelt. Győrffy Sándor pedig festőművész és grafikus, aki 1975 óta foglalkozik képzőművészettel, például mail-arttal, ugyanakkor a Muravidék című kulturális folyóirat főszerkesztőjeként is ismert. Minden alkotó tagja a Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesületnek.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A titokzatos B4 megnevezés a bábolnai művésztelepre utal, a csoport tagjai ugyanis ott ismerkedtek meg, így alkotnak hat éve szellemi, alkotói közösséget, több kiállítást is maguk mögött tudva. Hozzájuk csatlakozott most Győrffy Sándor. Az alkotók közös kiállítása pénteken kora este nyílt meg a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban, ahol szeptember 15-ig láthatók a művek, és várható majd egy finisszázs is.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Az alkotásokat Revák István ajánlotta a közönség figyelmébe, és ő fedte fel a titokzatos 5G rövidítést is, amely jelen esetben Hamvas Béla öt géniuszára, az öt minőségre utalt, ezek alapján meghatározva az alkotókat. A filozofikus szövegben egyenként, a tájegységekkel párhuzamot vonva hallhattuk a művészek és alkotásaik jellemzőit. Az elhangzottakat aztán maguk az érdeklődők is fölfedezhették a festményeken, térbeli munkákon. Pék Eszter Anna lenyűgözően dinamikus balatoni tájképekkel és egyéni látásmóddal megfestett egyéb témájú képekkel van jelen. Csizmadia István élénk színvilágú képein sajátosan felhasznált szimbólumok jelennek meg harmóniát teremtve. Homolya Gábor ötletes, olykor már-már rejtvénynek beillő, de könnyen kitalálható térbeli munkákat, úgynevezett asszamblázsokat hozott a tárlatra. Revák István színekben és formákban gazdag, figuratív festményeit mutatja be, Győrffy Sándor pedig letisztult, harmonikus, geometrikus elemeket is tartalmazó Csend-sorozattal örvendezteti meg a befogadót.

Revák István kellemes vizuális élményt kívánt – ami a kiállításon meg is valósul.