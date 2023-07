Dupla kiállítás nyílt július 4-én, kedden a kápolnásnyéki Halász Gedeon Eseményközpontban: az Elekes Gyula és tanítványai tűzzománc műveiből válogatott anyag, valamint az ’Udvarhelyszéki híres emberek’ – vakok és gyengénlátók számára is izgalmas – interaktív tárlata egy térben kapott helyet. A Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola kiállítását Rodics Eszter elnök asszony nyitotta meg. Mint fogalmazott, a tárlat célja „rabul ejteni az ide érkezőket, elrepíteni Erdély szépséges vidékeire, rendhagyó találkozásra a valaha ott alkotó zsenikkel”.

Elekes Gyula tűzzománcművész, az "Udvarhelyszéki híres emberek” című tárlat kurátora

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

- Szeretnénk bemutatni az egyetemes magyar kultúra Udvarhelyszékhez kapcsolódó nagy személyiségeit, alkotóit, egyéniségeit a kultúra, tudomány és politika területén. Nagy szükség van erre, hiszen elengedhetetlen az ismeretek frissítése, tovább éltetése, népszerűsítése. Kárpát- medencei Művészeti Népfőiskolaként számunkra különösen fontos, hogy az itt bemutatott nagyszerű tehetségek, kultúránk jelentős formálói a térségünkben élők vagy ide látogatók számára is elérhetővé, jobban megismerhetővé váljanak.

A kiállítás részeként egy nagyméretű térkép, tablók, interaktív – tapintható - installációk, továbbá Braille írással ellátott pannók és tabletek segítik az ismeretterjesztő és befogadó folyamatot. Az anyagról Rodics Eszter elmondta: akik a kiállítást végig böngészik, sokat megtudhatnak többek között Tamási Áronról, Benedek Elekről, Kányádi Sándorról, Áprily Lajosról, Maszelka János festőművészről, Méhes Györgyről, Nyírő Józsefről, Orbán Balázsról, és még sok más nagyszerű alkotóról.

Az ismeretterjesztő anyagot szervesen kiegészítik Elekes Gyula székelyudvarhelyi tűzzománcművész és tanítványainak kiállítása. Erről Rodics Eszter így szólt: - A fiatal tehetségek munkáit csodálva – amelyek közt fel-felbukkanak a mester, Elekes Gyula nagyszerű alkotásai is – látható és érezhető, hogy ott a folytonosság, a lélek, a szellem, a hagyomány és tudás továbbadása, de ott a fiatalok frissessége, a huncutsága, az innováció is.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Elekes Gyula szintén köszöntötte a megnyitó résztvevőit, s megemlékezett arról: a harmadik projektet hozza Kápolnásnyékre a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Székelyudvarhely környékéről. Elsőként a székelyföldi Szent László falképek bemutatása volt, amely tizennégy templomban fellelhető freskót mutatott be. Másodjára érkezett a Halász-kastély kertjébe a Szent Korona installáció, most pedig az ’Udvarhelyszéki híres emberek’ interaktív installációi. Mindhárom anyag Elekes Gyula munkásságához köthető, aki nyugdíjazásáig 21 éven át vezetett egy kulturális intézményt Székelyudvarhelyen.

- Célom az volt a kiállítással, hogy kicsit nyissunk azok felé is, akiknek a képi hatás nem jelenthet élményt. Itt a vakokra és gyengénlátókra gondoltam, s ezért Braille írással is feltüntettük a neveket. A pannók jobb oldalán található egy QR-kód, melyet a vakok telefonján lévő applikációval lehet megnyitni. Egy narráció olvassa be számukra az installációhoz kapcsolódó szöveget. Továbbá konzultáltam a Vakok Szövetségével, hogy kiderítsem, mekkora felületet tudnak kézzel tapogatva memorizálni a gyengénlátók, így a felületbe lézerrel akkora portrékat gravíroztunk, amekkora számukra befogadható. Így képet kaphatnak arról, hogyan is nézhetett ki az a személy, akiről az adott anyag szól.

Három kirakósjátékot is kipróbálhatnak a látogatók a kiállításon: régi fényképekből, térképekről készültek, Erdély településeivel. Ahogy Elekes Gyula elárulta, a kirakósban egy kis „cselt” is elrejtettek: van bennük egy mágnes, amellyel ha Székelyudvarhelyet keresi a játékos, odavonzza a kezét a megfelelő helyre. A kiállítás díjmentesen megtekinthető július 21-ig az Eseményközpont nyitvatartási idejében.