Vajon melyik lehet a Mikulás kedvenc dala? Az olvasónak is biztosan van néhány tippje, ahogyan a zenekar koncertjén ülő gyerekeknek is volt – ám hogy a karmester melyiket tartotta annak, arra térjünk vissza kicsit később.

Az ifjúságot megcélzó, a klasszikus zenét megszerettetni és megismertetni hivatott bérletsorozatban ezúttal – alkalmazkodva a jeles alkalomhoz, méghozzá a Mikulás érkezéséhez – északi zeneszerzők művei hangzottak el. A program házigazdája ezúttal is Dobri Dániel kortárs zenei művészeti vezető volt, aki igyekezett minél inkább gyerekekre szabottan bemutatni a zeneszerzőket és kiválasztott műveiket. A hétfőn háromszor is előadott, körülbelül egyórás koncerten a finn Jean Sibeliustól és a norvég Edvard Griegtől hallhatott zenéket a közönség.

Zsíros Levente karmester vezényletével kerekedett néhány északi származású zenészt bemutató, Mikulásváró hangulatú koncert

Fotós: Fehér Gábor / FMH

Dobri Dániel még egy kis földrajzot is vegyített a zenei ismeretek közé, ugyanis kezdésként megkérte a gyerekeket, hogy soroljanak föl északi országokat. Miután ez sikeresen megtörtént, Sibelius „Andante festivo” című műve kapcsán beszélt a vonósnégyes és a vonószenekar jellemzőiről, különbségéről. Az Andantét Sibelius vonószenekarra írta, üstdobbal kiegészítve – kezdésként ezt a művet hallhattuk.

Ezután három Grieg-szerzemény következett, közülük kettő – „Anitra tánca”, „Aaase halála” – az Ibsen által írt „Peer Gynt” című drámai költeményhez született. A harmadik pedig a Holberg-szvit volt, amely a norvég tudósnak állít emléket.

A zeneművek kapcsán kiderült: a zeneszerzők nagyon szeretnek képzeletben utazni, például régebbi időszakok zenéit megidézni. A gyerekek lópatadobogás szerű ritmust is hallhattak, és megtudhatták, melyik a legmélyebb vonós hangszer.

Végül pedig elhangzott az a bizonyos kedvenc Mikulás-dal is, amely Zsíros Levente karmester szerint a „Hull a pelyhes fehér hó”. Ezt énekeltette el a dirigens az óvodás és iskolás közönséggel, a szimfonikus zenekar által kísérve, nagy tetszést aratva. A jutalom sem maradt el: mindenki egy-egy szaloncukorral gazdagodhatott.

A koncertet kedden, a Mikulás napján is előadják – talán addigra a hó is megérkezik…