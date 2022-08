Az Aranybulla Művészeti Napok keretében nyílt tárlat pénteken este az Öreghegyi Közösségi Házban, ahol ezúttal Kiszely Krisztián fotográfus alkotásai kaptak helyet. Egykori mesterével, Zátonyi Tibor fotóművésszel nyitotta meg a fekete-fehér munkákból összeállított tárlatot, s hívta tér- s időbeli utazásra a közönséget.

- Rettentően régi képeket láthatunk, egy elmúlt időszak fotóit, amelyek már elég távol állnak tőlünk időben is, nem csak térben – fogalmazott Zátonyi is, a háta mögötti fekete-fehér világra mutatva, hangsúlyozva: a múlt ezen szeleteire a néző reflektálhat nosztalgikusan, szomorúan, ki-ki a saját vérmérséklete szerint. Erre rezonált az alkotó, ekképpen:

- Amikor ezeket a képeket készítettem, a digitális világ még nem létezett. Csak analóg fotográfiákat készítettünk, filmre. Ebben az időben még teljesen máshogy készült egy-egy munka, hiszen először csak fejben létezett a látens kép – próbálta magyarázni a mai világ ’gyermekeinek’ a pár évtizede még nagyon is élő s a mindennapok részét képező munkamódszert a kiállító. - Az évek során kitapasztaltam, hogy egy tekercs filmből nekem egy jó kocka sikerült. Amikor a sorozatokat készítettem, a 20 tekercsnyi 220 kattintásból 20 volt jó. Ez volt az átlag, hiszen csak azt láttam, ami történik, azt nem, mi került a negatívra.

Az itt kiállított képek azonban új kontextusba helyeződnek a mai világban, már csak azért is, mert ez az élet, ami a képeken látható, ma már nincs – vagy legalábbis a 21. századi társadalomtól távolodik. Kicsit szürreális, kicsit más hozzáállást igénylő – vélekedik róla maga az alkotó is. Azt pedig már a feol.hu-nak árulta el, miért pont ezt a válogatást hozta el a fehérvári közönségnek:

- Egy felkérés eredményeként frissítettem fel a régi projektjeimet, kicsit retrospektív szemszögből. Ez azt jelenti, hogy a 1994 és 2004 között készült fotóimat kerestem elő újra – fogalmazott az alkotó, akinek szocio-dokumentarista felvételei kerültek ezúttal az Öreghegyi Közösségi Ház tárlatára. – Az egyetemi éveim alatt, a mestereim – Benkő Imre, Zátonyi Tibor, Gulyás Miklós - szabták meg körülbelül ezt az utat nekem, amit persze magam is nagyon szerettem, és amely a híres cseh fotóművész, Josef Koudelka csapásirányába vitt el engem. Az akkor kiadott feladatok közt szerepeltek tehát a most látható munkák is, azokat kerestem elő újra.

A válogatás során közös nevezőket keresett a fotógráfus a három évtizedes munkáiban - melyek ezúttal a szürrealitást súroló, a kicsit érthetetlen, kissé „furcsa” jellemvonások lettek. Még akkor is, ha a mi közép-európai szemléletmódunktól ez a világ nem is esik olyan távol – s talán még ismerős is, legalábbis a negyvenes évein túl járó közönség számára. A képek tehát még filmre készültek, Nikon F3 és F501 analóg, kisfilmes vázakkal.

Kiszely, mint mesélte, ma is fotográfiával foglalkozik főképp – de persze őt is beszippantotta a legújabb technika. A digitális világ mellett a drónfelvételek adta új perspektíva szintén lenyűgözi, sőt mi több, nem titkolja: még telefonnal is szokott fotózni. Emellett tervezőgrafikát tanít művészeti iskolában, valamint kisfilmeket forgat, cégarculatot tervez, termékfotókkal foglalkozik. Sokrétű alkotóvágyát egy székesfehérvári tanárának is köszönheti, akit kiemel: - Őri Tóth Istvántól egyetem előtt tanulhattam meg a fényképész szakma alapjait.

A kiállított munkák székelyföldi pillanatképek eredményei, ahonnan azonban nem csupán filmre vitt emlékeket hozott haza, hiszen feleségét is itt ismerte meg, akivel azóta három lánygyermeket is nevelnek – Csókakőn.

