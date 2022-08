A csákvári kötődésű Möntör Máté jazzgitárosról már többször írtunk, hiszen tavaly jelent meg első szólólemeze Alone with the past címmel, nem sokkal később pedig egy oktatási segédanyagként használható könyvet is megjelentetett Jazz Guitar Etudes címmel.

Idén újabb hírek érkeztek az igényes zenei közegben mozgó fiatalemberről: még májusban készült el Horváth Cintia (S ï n t h ï a) jazzénekessel közös lemezük „to dreamers and their dreams” címmel. Ez azóta is elérhető több üzletben, illetve az ismertebb online zenei felületeken.

Máté az album előzményeiről azt mesélte: Cintiával még a Zeneakadémiáról ismerik egymást, ahol együtt jártak a Jazz Tanszékre. Cintia énekelt egyebek mellett a Balázs Elemér Groupban is, ám az utóbbi időben – gyermeke születése miatt – szünetet tartott. Ekkor kereste föl Máté, aki ezúttal vokális jazz albumot akart létrehozni, amelyet az énekesnő hangjával tudott elképzelni. Mivel a műfaj örökzöldjeinek feldolgozását tervezte, amelyek Cintiához is közel állnak, ezért megkezdődött a közös munka.

Tíz szerzemény került a lemezre, köztük a Here’s to life, amelyből a refrén egyik („to dreamers and their dreams”) sora lett a címadó. Máténak az volt a fontos, hogy az 1920-as, ’30-as évek dalaihoz, illetve ahhoz a tradícióhoz tudjon kapcsolódni, amely végigkísérte zenei tanulmányait.

A nyáron pedig megjelent a nylon húros gitárral felvett East life című kislemez, amely csak online platformokon érhető el. Ezen egy jazz standard és három saját szerzemény mellett a Kis kece lányom című népdalfeldolgozás is hallható.

Külön érdekesség, hogy az online album borítóképét Némedi István készítette, méghozzá a Csákvár, a Vértes környéki tájon. Ez ráerősít a lemez hangulatára, amelyet a csákvári miliő, a pusztai élet ihletett.

Újabb terv is van, ráadásul ismét Cintiával. A két alkotó szeptember végén tervezi elkezdeni annak a lemeznek a felvételét, amelyen Máté saját szerzeményei szerepelnek.

A megjelenés karácsony közepén várható.