Az Informatikai és Könyvtári Szövetség meglepetéssel készült azoknak a könyvtáraknak, iskoláknak, amelyek az elmúlt években a legeredményesebb játszótársak voltak a Legyél te is kölyökolvasó! irodalmi játékban. A ráckeresztúri és előszállási könyvtárlátogató gyerekek (a jelenlegi 5., 6. és 8. osztályosok) is díjat nyertek pár évvel ezelőtt, így most újabb ajándékot kaptak: Sohonyai Edit író érkezett hozzájuk vendégségbe. Ezúttal azonban nem klas - szikus író-olvasó találkozóra került sor, hanem a fiatalok emberismeretből, a nonverbális kommunikációból kaptak ízelítőt.

Az író rendkívül impulzív személyiség, bármilyen összetételű hallgatóság figyelmét képes lekötni, nincs gondja a fegyelmezéssel, a renitensnek mondott gyerekek megnyilvánulásait is képes kezelni. Ráckeresztúron a „rettegett” nyolcadik és a Kölyökolvasó versenyen edződött hatodik osztály vett részt a programon. Sohonyai Edit gyorsan megtalálta a hangot a gyerekekkel, és felhívta a figyelmüket, évezredes jelrendszert alkalmazunk a mindennapokban. A hallgatóság néhány tagját bevonva előadásába megismertette a gyerekeket azzal, miért is fontos a test jelzéseire figyelni, miért nem szabad csak a szavaknak hinni. Az író talán nem sejtett színészi képességeiről is tanúbizonyságot tett, főként akkor, amikor bemutatta, hogyan sétálgatnak a plázákban csuklójukat villantva, hajukat tekergetve egyes lányok… Edit Előszálláson is elvarázsolta a közönséget.

A felsősök – akik aktívan részt vettek, vesznek a Kölyökolvasó játékban – nagy figyelemmel követték az író mondandóját, örömmel kapcsolódtak be a szituációs játékokba. Például abba, miként fogja meg egy fiú egy általa kedvelt lány kezét. Mindez nem is olyan egyszerű, mint a gyakorlatban kiderült. Aki nem hiszi, járjon utána…