A Mávinform közösségi oldalán folyamatosan beszámolt az aktuális esetekről, a cég kommunikációs igazgatósága pedig érdeklődésünkre megerősítette: május 21-én az esti órákban, Fejér vármegyében, illetve annak határán az áthúzódó vihar két helyen okozott fennakadást a vasúti közlekedésben. "A Komáromból 20:05-kor Székesfehérvárra elindult utolsó S150-es vonat Mór állomásról indulás után, 21 órakor megállt egy kidőlt fa előtt. A fát a katasztrófavédelem munkatársai segítettek eltávolítani, így a vonat az útját közel 60 perces késéssel folytathatta. Tárnok és Martonvásár között 20:10-től csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok, mert egy megdőlt fa veszélyeztette a közlekedést. A fennakadás 21:30-ig tartott, a szakemberek addigra eltávolították a veszélyes fát. Az esemény következtében néhány esti elővárosi és távolsági járat 10-20 perces késéssel közlekedett."

Mindezek apropóján általánosságban arról érdeklődtünk a vasúttársaságnál, mi a protokoll ezekben az esetekben, s hogy mekkora a gond, ha a vonat már nem tud megállni a kidőlt fa előtt.

Előfordul, hogy az utasok is segítenek

Mivel a fák nem egyformán dőlnek a vonatok elé, s ezzel együtt lényegében minden ilyen eset vis maiornak minősül, nehéz ezeket a váratlan helyzeteket általánosítani – érkezett a válasz. Az azonban elmondható,

hogy ha a mozdonyvezetők kidőlt fát látnak, és az a közlekedő vonatuk útjában van, a lehetőségeikhez mérten cselekszenek: fékezéssel, szükség esetén vészfékezéssel megpróbálják az ütközést elkerülni, ezzel csökkentve a vonatok esetleges rongálódásának mértékét.

A legszerencsésebb helyzet, amikor fékezéssel sikerül elkerülni az ütközést és a mozdonyvezető saját erővel, illetve a jegyvizsgáló segítségével a fát el tudja távolítani a pályáról. Ugyanakkor előfordulnak olyan helyzetek is, amikor a fát – fizikai méreteiből adódóan – a vonatszemélyzet már az utasok segítségével sem képes eltávolítani. "Ilyenkor protokoll, hogy a mozdonyvezető értesíti a forgalomirányítás munkatársát, aki intézkedést kér a katasztrófavédelem munkatársaitól, illetve a MÁV pályafenntartási szolgálatától. Az elhárítás várható idejétől függően ilyen esetekben is pótlóbuszt rendel a vasúttársaság" – közölték, hozzátéve: "Előfordulhatnak olyan esetek is, mikor a fák csak megdőlnek a vasúti pálya irányába, olyankor az érintett szakaszon a fa eltávolításáig biztonsági okokból sebességcsökkentést szoktak elrendelni."