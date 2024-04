A megjelenteket köszöntötte Pallos István elnök, majd, mielőtt az ülést megkezdték volna, maga a vezető tett közzé egy napirenden kívüli felvetést.

–Bizonyára nem csak nekem van hiányérzetem ezen az elnökségi gyűlésén, ugyanis bizottságunk egyik korábbi tagját mindannyian ismerték. Még 2023. november 10-én történt, amikor a helyi választási bizottságot a közgyűlés megválasztotta. Akkor György László tanár úr is bizottsági tag lett, és vele együtt kezdtük meg a munkát. Azóta ez az első gyűlés, amin ilyen formában összejövünk, és muszáj tiszteletünket tenni és megemlékezni a tanár úrról. Ő nagy tudással, kiváló humorral, és életigenlő magatartásával, szemléletével, mindig is egy örömteli beszélgetőpartner volt, ám az adventi időszakban távozott köreinkből–mondta Pallos István elnök, majd egy perces néma csend állt be a kisterembe.

Ezt követően elfogadta a bizottság a napirendeket, vagyis a jelöltek nyilvántartásba vételét és egy nemrégiben érkező, formai hibára rámutató panasz elbírálását.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Az elnök és a bizottság elé 27 képviselő-, és 3 polgármesterjelölt nevet neve került. A jelölési procedúra dokumentumainak áttekintése után megállapították, hogy azok jelentős része megfelelt az elvárásoknak, így a jelölteket nyilvántartásba vették.

A felmerült, menet közben érkező kifogással kapcsolatban az elnök azt mondta a bizottság gyűlését követően, hogy:

–A választási törvény lehetővé teszi, hogy jogsértés esetén kifogást tegyenek és ezeket alaphelyzetben a bizottság bírálja el. A panasz az volt, hogy valamely jelölő szervezet már a kampány kezdete előtt, éjfél előtt néhány órával plakátokat helyezett ki. Ugyanakkor a kifogás nem tartalmazta a bejelentő adatait és bizonyítékokat sem tartalmazott, így el kellett utasítani a kifogást. A döntés nem jogerős, így még lehet a jogorvoslat lehetőségével élni–fogalmazott Pallos István elnök, aki hozzátette:

–Bízom benne és arra bíztatok mindenkit, hogy tisztességesen, egymásra tekintettel, egymás emberi méltóságát megőrizve kampányoljanak a jelöltek, illetve jelölő szervezetek–.