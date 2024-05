Fridrich-Czinkóczi Kata ötletgazda, főszervező elmondta, a tavalyi rendezvény fogadtatásán és sikerén is felbuzdulva természetesen idén sem maradhatott el a lovasnap, melyhez nagyon sok segítséget és támogatást kaptak, melyet ezúton is nagyon köszön. Hozzátette, egy olyan hagyomány indult el 2023-ban, amire láthatóan van igény, és olyan közösség-összekovácsoló rendezvénnyé nőheti ki magát, ahol a különböző generációk, egyszersmind a baráti társaságok találkozásának helyszíne lehet.

Fridrich-Czinkóczi Kata ötletgazda már gyerekkora óta a lovak szerelmese, hagyományt teremtene a Ma No Ka - Tanya lovasnappal.

Fotó: Ma No Ka - Tanya

A lebonyolítással kapcsolatban elmondta, délelőtt a vásári forgatagé és a gyerekeké lesz a főszerep, különlegességként pedig patkolókovács is érkezik a helyszínre 11 órától, aki mesterség bemutatás mellett, ott helyben fog elkészíteni egy patkót az elejétől a végéig. Mindemellett ugrálóvár, trambulin, arcfestés, lufihajtogatás, pónilovaglás és sétakocsikázás vár a kilátogatókra, az éhesszájúak pedig a finom koktélokat kortyolhatnak, vagy az ínyencségekből csemegézhetnek. 13 órától pedig a látványé lesz a főszerep, a nagy sikerű díjugratás és fogathajtás mellett új elemek is színesítik a programot. Azt is mondhatnánk, olyan lesz, ami még nem volt a nagykarácsonyi lovasnapon.

– A legnagyobb attrakciónak Hamza Viktória szabadidomító lovasbemutatója (15:30) ígérkezik, mely megmutatja, mennyire különleges is lehet ember és ló kapcsolata. Természetesen nem maradhat el a tombolahúzás és a közkedvelt csikós bemutató sem! Várunk mindenkit szombaton, már reggel 9 órától nyílnak a kapuk. Jó szórakozást kívánunk!