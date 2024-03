Legalábbis Remete Farkas László Állandó, mindennapos kalendáriumában ("Régies magyar kalendárium" könyvsorozat V. kötet) ez olvasható. Az írásból az is kiderül, hogy ez a nap "Többfelé a pince és padlás takarítás napja. Tüzelőt is számba vették, mivel »holdtöltekor az idő hidegre fordulhat«. Néhol bűbájos napnak számított. Úgy tartották, hogy éjszakáján nem szabad az égre nézni. Mert aki hullócsillagot látna, azt baj vagy betegség érheti. Ugyanakkor az ekkor látott álmokat hasznosnak vélték, mivel azok segíthetnek megtalálni az ellopott vagy elveszett dolgokat. Mások úgy vélték, hogy amilyen ez a nap, olyan lesz majd a nyár is."

Ha hiszünk ez utóbbi állításnak, úgy néz ki, csapadékos-borongós nyár elé nézünk.