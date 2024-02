Cser-Palkovics András minden hónapban leül Sohonyai Edit írónővel, a csoport alapítójával, hogy az ő hangján keresztül is találkozzon a városlakók egy "szeletével". Bárki, aki tagja a közösségnek, kérdést intézhet a városvezetőhöz, erre mindig egy külön "gyűjtőposzt" szolgál.

Januárban is sok kérdés mentén beszélgetett a csoportötletgazda és a polgármester, mutatjuk a legérdekesebbeket!

Az elektromos rollerekről

Az első kérdező azt kifogásolja, hogy sokszor balesetveszélyes helyen hagyják a felhasználók a közösségi, bérelhető elektromos rollereket. Van, hogy az út közepén találkozik ezekkel a járművekkel, és a járdán is rendszeres, hogy keresztben parkolnak le vele, ami a gyengénlátó járókelők esetében nagyobb bajt is okozhat. A kérdése: Mi lenne, ha indulna egy kampány: Rendezd a rollert! címmel?

Elektromos roller "Lime", Székesfehérvár. Fotó: Pesti Tamás PT Fejér Megyei Hírlap

- Teljesen jogos felvetés - kezdte a polgármester, hozzátéve, hogy ha valaki szabályosan használja, akkor ez egy előremutató közlekedési eszköz lehet, ami ráadásul nagyon népszerű is, ezt adatok igazolják. - Modern közlekedési eszköz, de fontos a szabálykövetés és az edukáció! Jó ötletnek tartom a felhívást is - mondta. Rámutatott, nem az önkormányzat a szolgáltató, de ígérte, felhívják a figyelmet a kérdésre. Sőt, ha az applikáció engedi, akkor egyfajta felhasználóknak eljuttatott üzenettel lehetne edukálni, sőt figyelmeztetni a rendszeres és alkalmi felhasználókat a szabálykövető magatartásra. Mint kiemelte, szabályozás tekintetében állami jogszabályra várnak.

Nem működik a közvilágítás

A József utcában rendszeresen kimarad a világítás, jelezte egy kérdező. Mivel több ilyen jellegű megkeresés is érkezett, a polgármester "csokorban" válaszolta meg ezeket, általánosságban.

- A közvilágításnak csak a lámpatest része tartozik a városhoz, önkormányzathoz, városgondnoksághoz. 2023-ban több mint 11 ezer lámpatestet cseréltünk ki takarékosabb, környezetbarátabb lámpatestekre. Éves szinten ez 60-65 százalékos megtakarítást jelent - mondta a városvezető.

Fotó: NAGY NORBERT

- A hálózat nem tartozik az önkormányzathoz, az E.on tulajdonában van. A jelzéseknek hozzájuk kell befutni. Közvetlen beavatkozási lehetőségünk nincs, lépni az E.on tud. Ha a városi applikáción is bejelentik, természetesen a városgondnokság is eljuttatja a problémajelzést az illetékesnek.

Öblök a Várkörúton

A jogosan megálló buszok, néha torlódást okoznak - mutatott rá egy csoporttag. - A Várkörút teljesen tudatos tervezés eredményeképp újult meg így. A legfontosabb cél, hogy ne az átmenő forgalom használja az olyan típusú utakat, mint a fent említett, ez erre alkalmatlan. Nekünk a levegőtisztaságot, a belvárost, műemléki épületeket kell védeni. Csökkenteni és lassítani kell a forgalmat. Kifejezetten ez volt a cél- fogalmazott. - Ahol be lehet avatkozni, az időközben megnövekedett növényzet a gyalogátkelőhelyeknél. Tavasszal lehet, hogy ehhez a városgondnokságnak hozzá kell nyúlnia.

Fotó: HBL

Sohonyai Edit ezen a ponton jelezte, a pampafüveket is összekötötték (erről ebben a cikkünkben írtunk korábban) a Beat étteremnél, a Vörösmarty téren. Nyilván ennek "téliesítési" szempontjai is vannak. Azonban a csoport ezen pont mentén "elfeleződött": van, aki a csodaszép látványt, más a forgalom biztonságát, a kereszteződés beláthatóságát tartja szem előtt.

Utcanevek, táblák káosza?

Földi halandó nem tud eljutni sokszor A-ból B-be, nagyjából így foglalható össze a következő problémafelvetés. Mégpedig azért, mert nem mindenhol látni az utcanév-táblákat, s a számozás is kifogásolható. - Valóban kötelező a feltüntetés és valóban hiányos. Ez az ingatlantulajdonosok és a társasházak kötelezettsége. A hatóságoknak is erélyesebben kellene fellépni, elérve, hogy átláthatóbb legyen a házszámozáson keresztül a város - kezdte a polgármester. Egységes utcatábla-rendszer a megoldás, ez pedig a válasz összefoglalása.

- Letisztult forma a cél, hogy minden utcatábla ugyanúgy nézzen ki. Ez egy elég drága "mulatság", de bízom benne, hogy meg tudjuk valósítani. Ez talán ösztönzi majd a háztulajdonosokat is - tette hozzá.

Ha nincs elég kuka

Ugyan a kérdező a Balatoni útra célozta a kérdését, de a polgármester általánosságban azt a választ adta, ha nincs elég szemetes, amit a városlakó sérelmez, első lépésként a városrész önkormányzati képviselőjének jelezze. Ők tudják "megrendelni" a városgondnokságtól.

Közös járda-és bicikliút

Ez a kérdés időről időre előkerül minden kérdezz-felelek! lehetőségnél. A Palotai út lekopott felfestéseiről van szó, ott, ahol a biciklisek és a gyalogosok egy helyen közlekednek. A kérdező szerint ez balesetveszélyes.

Fotó: NAGY NORBERT

Ahogy mindig, Cser-Palkovics András most is azt hangsúlyozta, a cél az, hogy lehozzák a bicikliseket a járdáról. A közlekedési szakemberek ezt különösen veszélyesnek tartják. Ám a felfestéseket kérni fogja a városvezető, hogy a városgondnokság nézze át.

Tönkrement a járda

A csoporttag jelezte, szerinte nincs jó állapotban a Városház teret és a Várkörutat összekötő járda (a Nemzeti Emlékhely mellett), szerinte télen fokozottan balesetveszélyes, mit a polgármester jogosnak titulált. A kérdés persze az volt, mikor újítják fel ezt a szakaszt? - Dolgozunk a terveken, a kérdés, milyen anyagot fogunk használni. Az előkészítőmunkák tehát már zajlanak, ezeket mindenképp cserélni kell - válaszolt Cser-Palkovics, hozzátéve, hogy a városlakók türelmét kéri ezzel kapcsolatban.

Az új biciklitárolók nem mindenkinek tetszenek

A kérdést feltevő arra célzott, szerinte nincs akkora kihasználtsága az új biciklitárolóknak, mint amennyire csúfítják a városképet. - Ha azt szeretnék, hogy ne mindig és mindenki autóval közlekedjen, ahhoz biztosítani kell a feltételeket. Úgy gondolom, nem ezek a kerékpártárolók, melyek ebben a városban a legnagyobb számban foglalnak helyet. Közlekedniük kell a kerékpárosoknak is. Az elmúlt években a biciklis szervezetek javaslatára sok száz kerékpártámasz került ki szerte a városban. A tapasztalat azt mutatja, ezt nagyon is használják a városban, sőt! Még telepíteni is kell belőlük. A csomópontoknál felmerült az igény a kérdező által említett kétszintes tárolókra is. Közben rámutatott, ezek nem biztos, hogy most télen vannak a kihasználtságuk csúcsán, de tavasszal és nyáron biztosan sokan élni fognak a lehetőséggel. A polgármester jelezte, tanvideó is készülőben van, ami a tárolók felső szintjének használatát mutatja be. Sőt, felmerült annak a lehetősége is, hogy ezeket a tárolókat később zöld növényzettel futtatnák körbe.

Lomtalanítás: hogyan, mikor, miért?

Az elmúlt évek változásait jelezte problémaként valaki, már ami a lomtalanítás kérdéskörét illeti, s a kérdése: nem lehetne kitalálni valami működőképesebb módszert?

- Nem tesz jót a város kinézetének a lomtalanítás - szögezte le a polgármester. - Azt javaslom a csoporttagoknak, keressék meg közvetlenül a Depóniát a kérdéssel: ők tudnak választ adni arra, miért szervezték át az elmúlt időszakban a lomtalanítás mikéntjét. Ők tudnak tapasztalatokról beszámolni. Miért nem a ház elé kirakást támogatják? Ennek a párbeszédnek a megszervezésében szívesen segít a városvezető, jelezte.

A beszélgetés moderátora, Sohonyai Edit itt rámutatott arra, hogy voltak olyan csoporttagok, akik az elmúlt időszakban több, illegálisan kihelyezett matracot, szemetet fotóztak a kukáknál, melyek huzamosabb ideig rontottak a városképen. A Mol egy regionális rendszert alakított ki, mutatott rá a polgármester: a régiós koordinátorok szervezik meg a hulladékgyűjtést, de erről is szó eshet a fent említett "találkozás" alkalmával.

Fájlalva a ciprusokat

A következő kérdés a kivágott ciprusokra vonatkozott, melyeket a közelmúltban vágtak ki a Kiskakas melletti területen. Erről itt írtunk bővebben.

Fehérváron milyen szabályozás van érvényben jelenleg, ha valaki magánterületen szeretne fát kivágni? - szegezte a kérdést valaki Cser-Palkovics Andrásnak, kinek válaszából kiderült, nincs is kérdés, pontosabban már ott a válasz. Ha magánterületről van szó, akkor a magányszemélynek nincs engedélyeztetési kötelezettsége.

Fotó: Fehér Gábor / FMH

Mint fogalmazott, fenntarthatósági cél, hogy a cégek vállaljanak faültetést is, sőt sokszor ők maguk kezdeményezik, saját költségükre.

Háziorvosi rendelés

Vagy nincs háziorvos, vagy helyettesítés zajlik, rövid (2-3 órás) a rendelési idő, vagy elérhetetlenek - összegezte valaki a problémát, mi a háziorvosi ellátást érinti, artikulálva ezt a polgármesternek, kiemelve Öreghegyet és Maroshegyet. - Ez egy jogos és valós probléma, vágta rá rögtön a városvezető. Mindenképpen fontosnak tartanám az országos átgondolását ennek a témakörnek. Hogy a háziorvosok egész munkanap háziorvosok legyenek. Ha ezt el tudnánk érni, nem lenne háziorvoshiány Fehérváron - mutatott rá a városvezető. - Jó hír azonban, hogy több háziorvosi körzet esetében tárgyalunk jelöltekkel, van, ahova már ebben az évben érkezik új szakember. Az idei költségvetés tartalmaz erre irányuló keretösszeget: az önkormányzat új, modern társasházakban magas minőségű lakásokat tud vásárolni. Ez az új, máshonnan érkezett szakemberek első pár évének lakhatását segítené.

Egy-egy fontos kérdéssel, melyek most kimaradtak az összefoglalásból, külön-külön is foglalkozunk majd.