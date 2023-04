Március vége felé botlottunk bele a sanyarú állapotú Lime-rollerbe, amiről első blikkre azt gondoltuk: mintha évtizedeket töltött volna a Csónakázó-tó mélyén. Kicsit megkövesedett, kicsit mintha megalgásodott volna, de kétségtelen volt, hogy arról a bizonyos bérelhető kétkerekűről van szó. Aztán ez a gondolat annyira irreálisnak tűnt, hiszen hogy kerülhetett volna a partra, amit már egyszer elnyelt a víz? Ezért arra jutottunk, a legvalószínűbb, hogy spontán öngyulladás miatt feketedett meg teljesen, vagy valaki szándékosan borította lángokba a járművet. Nem kizárt, hogy egyszer ez történt. De az első gondolat is nyert, van rá magyarázat!

József, aki kérte, inkább csak a keresztnevét használjam, egy laikus számára különös hobbinak hódol, s ebben párja is igazi partner. Szabadidejükben nyakukba veszik a várost, leginkább a vízzel ölelt részeket és horgásznak. Ebben persze eddig még semmi rendkívüli nincs, de ők ezt mágnessel teszik. Hamarosan elérünk az elektromos roller-szálhoz is, de addig is, az előzmények, amit úgy hívnak: mágneshorgászat. Definíciója szerint, ez új időknek új hobbija, azt mondhatnánk a környezetvédelem és a kincskeresés ötvözete. Az örömfaktor benne pedig maga a keresés, a lehetősége a találásnak, hiszen financiális vagy eszmei értékkel bíró tárgyak, úgynevezett kincsek, sajnos még nem akadtak a mágnesükre (szurkolunk, hogy szerencsével járjanak egyszer!). - Apró vas-és fémhulladékok, csavarok, szegek, söröskupak - sorolja a dolgokat, amiket eddig a vízből halásztak.

Korábban Győrben is bukkantak már különleges tárgyra mágneshorgászok

Forrás: MW-archív

Vissza a Lime-rollerhez! Rengeteg kérdésre kellett választ kapnunk: Hogy akadtak a roller nyomára? Hogy vették észre a vízben? Hogy szedték ki? Milyen mágnes alkalmas erre? - Nem látszott a vízben a roller, csak linkre dobálja az ember, és a mágnes néha valamit összeszed. Egyszer így akadt bele a rollerbe, így húztuk ki a partra - fogalmazott. Mint megtudtam, a "horgászeszköz" maga egy 180 kilós tartóerejű mágnes, és ebben a konkrét esetben nem is a mágnes "erejének" köszönhették a zsákmányt, csak beleakadt a kormányba.

- Letámasztottuk a parton, az orvosi rendelővel szemben. Van egy mágneshorgászcsoport a Facebookon, ott is és egy fehérvári csoportban is közzétettük a képet, megjelölve a városgondnokságot, hátha így összegyűjtik. Választ nem kaptunk rá - mondta el József a telefonban. (Bár való igaz, ez nem feltétlenül számít hivatalos bejelentésnek.) Egy biztos: szőrén szálán eltűnt a zsákmány, de erre is létezik újabb tipp, mi lett vele.

- Mi már olyasmire is gondoltunk, hogy valaki visszadobta a vízbe. Korábban pár tíz méterrel arrébb ugyanis már fogtunk egyet - tudtuk meg hát, hogy több e-roller is élhet a fehérvári Csónakázó-tóban, pedig nyilvánvalóan nem számít ott őshonosnak.