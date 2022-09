„Kerékpár út? Minek? Úgyis az összes bringás a járdán fog közlekedni!” – szól az egyik komment a Mátyás király körút megnyitásáról szóló cikkünk alatt. „Nagyon jó lett a Várkörúton is a kerékpársáv, de ott a járdán is, és szemben is közlekednek a kerékpárosok. Jó lenne megtanítani őket közlekedni, utána utat készíteni nekik.” Aztán egy másik: „Hiába a kerékpárút, ha inkább a járdán bicikliznek, a zebrán meg egy gázon mennek át, holott egy méterrel odébb szabályosan is megtehetnék.” És egy utolsó: „A gyakorlatban ki fog derülni, mennyire hasznos a kerékpársáv.” Ez a négy csak egy része annak a több mint 70 hozzászólásnak, ami az említett útszakasz felújítása és az újonnan kialakított kerékpársáv kapcsán született. A hozzászólók között akadt autós és gyalogos is.

Járdán bringázni szabálysértés

Ellenőrizik-e a bicikliseket? Jár-e büntetés azért, ha nem tartják be a szabályokat, illetve hajthatnak-e kerékpárral a járdán? – tettük fel kérdéseinket a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságnak. „Rendőreink kiemelt figyelmet fordítanak a gépjárművek, valamint a kerékpárosok közlekedésének szabályosságára, akiket heti rendszerességgel ellenőriznek is. Az intézkedések során nézik a kerékpár kötelező tartozékait, valamint a kerékpárral közlekedő személy biztonságos közlekedésre való alkalmasságát is vizsgálják.” – állt a válaszukban, amelyben arra is kitértek, hogy kerékpáros csak abban az esetben mehet fel a járdára, ha az úttest útfelbontások és egyéb munkálatok miatt alkalmatlan a közlekedésre. Minden más esetben a kiépített kerékpárúton, kijelölt kerékpáros nyomvonalon, vagy sávban kell haladnia. Abban az esetben, amikor a kerékpáros irányt vált és letér a sávjából, ugyanolyan elsőbbségadási és irányjelzési kötelezettsége van, mint minden egyéb járműnek, amelyik sávot vált. Kerékpárral a kijelölt gyalogátkelőhelyen történő áthaladás, csak úgy megengedett, ha a kerékpáros leszáll a kerékpárról és azt maga mellett tolja. Amennyiben ezeket a kerékpáros nem tartja be, netán hiányos a bicikli felszereltsége, úgy szabálysértési feljelentésre vagy helyszíni bírságra számíthat.

Az idősebbek jobban félnek

- A kerékpársáv használatával kapcsolatban részben igaza van az ellenvetőknek, mi is úgy látjuk, hogy csak a biciklisek egy része használja őket. Hozzáteszem: egyelőre. Ugyanis tapasztalatok szerint egyre olyan bringás van, akik úgy használják őket, ahogy kell, ezért örömmel látjuk, hogy a városi közlekedésben egyre több helyen jelennek meg a kerékpársávok. Az elmúlt fél évszázadban sokat változott a kerékpáros közlekedés. Ma azt mondják, mivel a bicikli jármű, az úttesten van a helye. Az útvonalakat azonban úgy kell kialakítani, hogy kölcsönösen lássa egymást az autós és a kerékpáros, mert így figyelni is tudnak egymásra - mondta el Pásztor László, a Magyar Kerékpárosklub Székesfehérvár és Térsége Területi Szervezetének elnöke, aki készséggel elismerte, vannak – főként az idősebb korosztályból – akik valóban a járdán haladnak, mert azt továbbra is biztonságosabbnak vélik. Ennek oka viszont már az autósok közlekedési moráljában keresendő. De most nem ez a téma!

Fontos a kölcsönös figyelem

A kerékpársávok helyet biztosítanak a bringásoknak a közlekedésre, de ettől még figyelni kell. Rájuk is, és persze nekik is. Vannak a városban olyan helyek, ahol különösen oda kell figyelnie a kerékpárosnak és az autósnak is. Ilyen pl. a Mátyás király körút és a Szabadságharcos út kereszteződése, ahol a jobbra, a Rózsaliget felé kanyarodó sávot keresztezi az egyenesen menő kerékpársáv. Itt bizony könnyen baleset lehet abból, ha nem néznek körbe. - Ugyancsak veszélyesek az autóút csak egyik oldalán futó, de kétirányú kerékpárutak, mert ezek a kereszteződésekben, csomópontokban, esetleg kapubejáróknál a megszokott irányú forgalommal szemben vezetik a kerékpárosokat. A forgalommal szemben érkező kerékpáros pedig váratlanul érheti az autóst. Ilyenre is van példa Fehérváron a Széchenyi úti aluljáróban.

Mi hát a megoldás? A kölcsönös türelem, figyelem és ahogy a 70-es években készült népszerű animációs sorozat alcíme is szólt: Közlekedj okosan!