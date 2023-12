Rendhagyó és sajátos volt az esemény a maga nevében, hiszen az új közösségi ház alapja már elkészült, ugyanakkor fontosnak érezték az érintett politikusok – Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, Molnár Krisztián Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke és Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester asszony –, hogy tájékoztassák a helybélieket a különleges beruházás részleteiről, amely minden korosztály számára igénybe vehető szolgáltatásokat tartalmaz.

A Fiatalok Háza első téglájának elhelyezésekor kiemelték, hogy az épület elnevezéséből adódóan elsősorban a fiatal korosztály számára biztosít helyszínt a kulturális, sport- és szabadidős tevékenységek lebonyolítására, de természetesen minden korosztály élhet az új közösségi ház adta szolgáltatásokkal, így akár családi napok, összejövetelek és más közösségi rendezvények is otthonra lelhetnek az új, 125 négyzetméteres épületben, amelyben női és férfi mosdók, sportöltözők, valamint egy 70 négyzetméteres egybefüggő közösségi tér is helyet kap. Mindemellett pedig a beruházás tartalmazza a piac-és rendezvénytér parkolójának szilárd burkolását, valamint a műfüves focipálya teljes burkolatcseréjét is.

A fejlesztést a tervek szerint jövő év tavaszán adhatják át, amelyek több mint 115 millió forintos százszázalékos intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósul meg.