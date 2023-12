Idén tavasszal kezdődhettek meg a dinnyési templom felújításának munkálatai, amelyek azóta is javában tartanak. Több támogatói rendezvény és jótékonyági esemény zajlott már azóta, hogy a térség eme jelentős épülete újra régi fényében pompázhasson. A Szent György Katolikus Templomot 1824-ben építtette Vajky György saját védőszentje tiszteletére, s azóta is a dinnyési Templomkert Hagyományőrző Központ – a prépost egykori kúriája - mellett magasodik a dombon.

Fotó: Ódor Balázs

A templom építésének 200. jubileumi évfordulója jövőre várható, erre az időpontra készül nagyon a város. Ahogy megírtuk, a kormány 15 millió forintos támogatásához az önkormányzat 30 millió forinttal járult hozzá, ám további forrásokra lesz még szükség. A napokban a templomtorony kupolája, valamint a kereszt is a helyére került, amely Németh Zoltán díszműbádogos mester és csapata keze munkáját dicséri.

Szabó Zsolt, a város, helyreállítási munkálatokat felügyelő tervezője a feol.hu-nak elmondta:

- A ’30-as évekből származó, jó minőségű fényképeink vannak a templom háború előtti épületéről. Ezeknek megfelelően zajlanak a jelenlegi felújítások, melynek részeként nem csak a torony, de a tető is rekonstruálásra kerül. Történt már korábban is hasonló, ám akkor egyszerűbb kivitelben oldották meg a rekonstrukciót. Ezért is látható például az, hogy a kupola, melyet most emeltünk a helyére, más, mint ami lekerült onnan.

Fotó: Ódor Balázs

A tervek szerint torony és a tető helyreállítása még idén elkészült, jövőre azonban forrást kell biztosítani a folytatáshoz. A belső tér helyreállítása szintén tervben van, jelenleg ugyanis itt is a háború utáni leegyszerűsített terek vannak.

- Az oltárképet nem leljük, állítólag megsérült a háborúban, de lehet, hogy elvitték. Egy csodálatos Szent György festmény volt itt, melynek az alkotója ismeretlen, a képről azonban van fotónk. További terveink közt szerepel még a templom előtti szarkofág felújítása, mely alatt maga Vajky György sírboltja található – tette hozzá a tervező.