A Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke a vasúti szakasz úttá történő átminősítéséről, annak hosszú és nehéz jogi szakaszairól, is beszélt, kiemelve több olyan személyt is, akik sokat tettek a siker érdekében. Egy oklevelet és egy kis ajándékot kapott Polacsek György, aki a kivitelezés építésvezetője volt, de elismerésben részesült Fekete Zoltán tervező, és Molnár László műszaki ellenőr is.

A közgyűlés elnöke a kerékpárút megszenteléséhez érkezett Spányi Antalt is külön köszöntötte. Egyrészt azért, mert a megyés püspök november elején egy országos kitüntetésben, a Bethlen Gábor díjban részesült a magyar kultúra ápolásáért és megőrzéséért. Másrészt az avató napja, november 13-a püspök születésnapja, ezért ezzel kapcsolatban is köszöntötte az elnök a vallási előjárót.

–Néhány alkalommal számonkértek bennünket, hogy vasutat miért kell megszüntetni? Én mindig azt mondtam, azért, mert út lesz belőle. Ez az átkötő a két szakma között. A főiskolán a vasutasok és az utasok mindig békességben éltek, így nekünk is ez a dolgunk, hiszen út lett a vasút helyett. A város fejlődésének fontos lépcsője ez és nem csak a sportban, hanem a turizmusban is jelentős a szerepe–mondta köszöntőjében Fenyves Péter móri polgármester.

Fotó: Hrubos Zsolt

Ezt követően Spányi Antal kérte az Úr áldását az útra, annak készítőire és használóira, kérve a Mindenhatót, hogy mindenki, aki ezen az úton jár, érje el a célját.

A szalagátvágásnál a két szomszédos település, Bodajk és Csókakő polgármestere tartotta a magyar trikolór két végét, míg a többi előjáró, illetve vezető átvágta, majd kiosztotta a szalagdarabokat Mór általános iskoláiból érkező gyerekeknek, akik ezt követően felkerekedtek, és Tanárki Gábor főispán, Molnár Krisztián és Törő Gábor országgyűlési képviselő felvezetésével elgurultak az új úton a Wekerle Sándor Szabadidőközponthoz, ahol sok játék, valamint verseny várta őket, sőt sorsolás is, ahol értékes kerékpárokat, rollereket, bukósisakokat és egyéb ajándékokat sorsoltak ki közöttük.