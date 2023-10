Ahogy idén júliusban megírtuk, a városgondnokság ötven helyszínen adott át munkaterületeket a kivitelezőknek út, járda- és parkolófelújításokra. Vonatkozó cikkünkben leírtuk, melyek is ezek a helyszínek: van, ahol gőzerővel folyik a munka, s van, ahol már be is fejeződött. Előbbi kategóriába esik jelenleg a Szedreskerti lakónegyed négyemeletesei között elterülő két járdaszakasz is, melyek ugyan most megszűntek létezi, helyüket buckák és árkok vették át, de hamarosan egységes, szép képet mutat majd a felület. Addig is kérik az ott lakók és az arra közlekedők türelmét.

A városgondnokság vezetőjétől, Bozai István városgondnoktól azt kérdeztük, ezen a konkrét szakaszon mire terjed ki a felújítás, meddig tart a munka és mi lesz a következő a tervek szerint? Válaszából megtudtuk, a kérdésünkbe foglalt szakaszt munkaterületként július 14-én adták át a kivitelezőnek. Négy érintett helyszínről beszélhetünk: a Szedreskerti lakónegyed 16-19, 24-27, 28-31 számú ingatlanok előtti járda-szakaszok érintettek és ezen projekt szerves része még a Ligetsor 10-12 előtti járdaburkolat is, ami már átesett a felújítás látványos részén, szép aszfaltburkolatot kapott. A kiviteli munkák ez utóbbi helyszínen indultak meg elsőként október 2-án, erről bővebben itt írtunk.

Fotó: HBL

- A Ligetsori kivitelezéssel párhuzamosan - október 10-én - megkezdődtek a Szedreskerti lakónegyed 24-27 előtti felújítási munkák is. A másik két járdafelújítás indítását a most zajló munkák előrehaladtával illetve befejeztével tervezzük indítani annak érdekében, hogy az ott lakókat a lehető legkevesebb - építési munkák miatt okozott - kellemetlenség érje - fogalmazott a városgondnok.

- A kiviteli munkák során mind a négy helyszínen a műszaki tartalom nagyon hasonló - a régi töredezett aszfaltburkolatok eltávolítása, az alépítmények szükség szerinti megerősítése és az újaszfaltburkolat beépítése. A beruházás részeként a tönkrement szegélyek újjáépítése is meg fog valósulni csak úgy mint a közterületi lépcsők és azok korlátai. Említésre érdemes még, hogy a Szedreskerti lakónegyed 31 előtt megépül egy új, mozgásában korlátozottaknak biztonságosan használható lejáró, melynek a kialakításakor a babakocsival közlekedők igényeit is figyelembe vettük. A négy helyszínt tartalmazó projekt várható befejezését november közepére prognosztizálom, bízva abban, hogy az elhúzódó szép őszi időjárás - továbbra is - segíteni fogja a munkánkat - zárta gondolatait Bozai István.

Az útfelújítási programra minden önkormányzati körzet esetében több mint ötvenmillió forintot költ a városgondnokság, összesen több mint 750 millió forintot.