"A rohanó világban sokszor elfelejtjük, milyen önzetlenül cselekedni, úgy adni, hogy semmit sem vársz cserébe, feldobni valakinek a napját, mosolyt csalni a másik arcára. A székesfehérvári fiúk most ezt is megtették. Köszi, srácok, hogy vagytok!" - ezzel a kísérőszöveggel engedte útjára a katasztrófavédelem hivatalos Instagram oldalán azt a videót, amit cikkünkbe ágyaztunk.

A videó tanúsága szerint egytől egyig, kivétel nélkül mindenki örült a váratlan, de önzetlen gesztusnak, legyen kicsi, tinédzser vagy felnőtt, legyen épp aznap a legboldogabb, vagy a legfásultabb. No és persze az apró "szuvenírnek", amit az "akcióban" részt vevő tűzoltó ökle rejtett.

De hogy valóban így volt-e, azaz, hogy mindenki ilyen kedves és mosolygós volt-e, mint amit látunk, arról a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjét kérdeztük. Szabó-Bisztricz Anett ugyancsak látható a videóban, hisz' ő is jelen volt, hogy megörökítse a szívet melengető pillanatokat.

- A videó ötletgazdája Ribi Márk tűzoltó őrmester, székesfehérvári tűzoltó, aki az egyik közösségimédia-felületen (TikTok) a külföldi összeállítások között akadt rá erre az ajándékozós felvételre. Tűzoltóként mindenképpen szerette volna megvalósítani, hogy egy ilyen apró gesztussal derítse jókedvre a városban sétálókat. A visszajelzések kivétel nélkül pozitívak voltak, ahogy a videóban is látható, és mi is nagyon örülünk, hogy ilyen őszinte nyitottsággal fogadták a kezdeményezést. Kiválasztottunk egy augusztusi délutánt és az Országos Tűzmegelőzési Bizottság apró ajándékaival felkerestük a történelmi belvárost. A székesfehérvári tűzoltók – amikor lehetőség adódik rá – szívesen vesznek részt a közösségi média ötletes kihívásainak megvalósításában, és ahogyan erre már a múltban is több példa volt, úgy a jövőben sem maradnak ki belőle - mondta el a feol.hu érdeklődésére Szabó-Bisztricz Anett, tűzoltó százados, szóvivő.