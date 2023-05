"Hosszúnak tűnő előkészítő munka után, idén szeptember 15-én írta alá Székesfehérvár polgármestere a déli összekötő út megépítéséről szóló szerződést a kivitelezővel. A napokban a munkagépek is megjelentek" - írtuk mindezt a feol.hu-n 2020. november 16-án. Most arról számolhatunk be, vállalási időn belül elkészült az útszakasz, mi a Seregélyesi út és a Sárkeresztúri út között biztosít holnaptól összekötést, és ami a remények szerint a Horvát István, a Prohászka Ottokár és a Széchenyi utca találkozása környékén is csökkenti majd a mindennapos torlódásokat.

Ahogy azt korábban beharangoztuk, nem ünnepélyes, szalagátvágós-kézfogós protokoll-esemény keretében adták át a fehérváriaknak az elkészült déli összekötő utat, hanem - közkívánatra - egy "dzsembori" keretében. Az autómentes napon mindenki végigmehetett az útszakaszon, kivéve az autósok. Voltak, akik gördeszkával, rollerrel, mások biciklivel érkeztek, de többen gyalog is nekivágtak az "útátvételnek". Sőt, tréfás jelenetről is hallottunk: raklapokra szereltek kerekeket leleményes fehérváriak, így húzták magukat végig az úton.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

Reggel 9 óra körül Cser-Palkovics András polgármester, Vargha Tamás, Fehérvár országgyűlési képviselője és Mészáros Attila alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője is kilátogatott a Börgöndi út csomóponthoz. Akkor még azt lehetett látni, a "közönséget" kicsit eltántorította az eső, de szerencsére a napsugarak erőre kaptak, és ezzel párhuzamosan a program is egyre népszerűbb lett.

A Magyar Kerékpárosklub Székesfehérvár és Térsége Területi Szervezetének tagjai, s elnöke Pásztor László, Májer László rendőr őrnagy és a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai reggel 9-től várták az érdeklődőket, akik több turnusban, folyamatosan érkeztek a délig meghirdetett családi, biciklis napra.

A HONVÉD Szondi SE Triatlon Szakosztálya, élükön Takács Péterrel, mini duatlonnal készült, a rendőrség pedig izgalmas akadálypályát állított fel, ahol a bringások kipróbálhatták ügyességüket.

Ahogy a kerékpárosklub "eseménymeghívójában" olvastuk, vasárnap "mikromobilitási paradicsommá változik" a frissen elkészült útszakasz, és ez tökéletes megfogalmazás: mindenki kihasználhatta a soha vissza nem térő alkalmat, hogy a déli összekötőn sportolhasson, és sokan éltek is a lehetőséggel. A szervezet vezetőjétől s önkénteseitől praktikus tanácsokat kaptak a biciklisek, mivel tudnák "felturbózni" kerékpárjukat, már ami a biztonságot illeti, mind az utakon, mind ami a lopásvédelmet illeti.

Fotó: Nagy Norbert / FMH

A Börgöndi úti körforgalomtól indulva nagyjából 3 kilométer egyenesen az út a "célig", dimbes-dombos "munkás" útszakasszal kell megbirkózni a Seregélyesi úti ipari parkig. Visszafelé járt a "jutalom": már boldogan, szabadon suhant mindenki a szélben, szinte tekerés nélkül.

A déli összekötő utat hétfőn, - egyelőre pontos időt nem közöltek - vélhetően délelőtt az autósforgalom is birtokba veheti, így a végére is hangsúlyoznánk tehát: a vasárnapi egyszeri alkalom volt. Az autóúton való közlekedés a továbbiakban tilos a kerékpárosoknak, ahogy fentebb írtuk, már csak a kijelölt kerékpárútra hajthatnak fel, ami párhumazosan halad az összekötő úttal, az újonnan kiépített szakasz hossza mintegy négy kilométer, és ugyanilyen zökkenőmentes sportélményt nyújt.