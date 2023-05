Sajnos a kérésnek nem sikerült maradéktalanul eleget tenni, a Zámbó Tibor nevével fémjelzett, újonnan épült tornaterem hivatalos átadóján már-már egymásra licitálva pukkadtak ki a lufik. Hogy a melegtől-e vagy a kicsit erősebben tartó kis kezektől, nem firtatjuk. Térjünk vissza a névre! Aki jártas a sportéletben, vagy egyáltalán: Mezőszilas és környéke történéseit követi, tudhatja, "ki is az a Zámbó Tibor". Ő jelenleg a Mezőszilasi Németh László Általános Iskola igazgatója, ízig-vérig tanár és sportember, aki mostanra edzőként nem kis sikereket ért el a helyi kézilabdásokkal. Lokálpatrióta, még úgy is, hogy Alapról költözött Mezőszilasra, s így él, tesz és vesz immár több mint negyven éve a Dél-Fejér megyei községért, községben. A lista pedig ezúttal egy újabb elemmel bővült: kevés ember mondhatja el magáról, hogy érdemei miatt már életében építményt neveznek el róla. Vele ez is megtörtént.

A visszatekintésben és az idáig tartó út megismerésében Steidl János polgármester segített. Beszédében elmondta, 1985-ben kezdődött a településen a kis tornaszoba építése, még a bodajki építőtáborban gyártott beton téglákból, kevés önkormányzati pénzből és jelentős társadalmi munkával. Már akkor tudták, később szükség lesz egy nagyobb, alkalmasabb sportcsarnokra – így megkezdődött a pályázás, lobbizás, amely több évtized után láthatóan célt ért.

– De mit sem ér a pályázgatás és a lobbi, ha nincsen mögötte rendkívüli teljesítmény és színvonal. Ezt Mezőszilason elsősorban nem az önkormányzat produkálta, hanem a Németh László Általános Iskola oktatási színvonala és az annak keretein belül működő kézilabdautánpótlás-nevelés – tette hozzá a településvezető.

A pálya szomszédságában egy elsősegélyszoba is helyet kapott

Forrás: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

A tornaterem egy fejlesztési program keretében jött létre, országszerte 15 másik épülettel együtt. Az állami beruházó, azaz a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési (BMSK) Zrt., a tulajdonos önkormányzat, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi Központ 2019. november 11-én kötött megállapodást, mely szerint az önkormányzat kötelessége a telek és a közművek kapacitásainak biztosítása, az építés lebonyolítását a beruházó vezeti, míg a tankerületi központ az építkezés befejeztével az épületet üzemeltetésre átveszi. A munkaterületet 2020. április 6-án adták át. A kivitelezésre eredetileg 360 napot adtak, ám ezt a járványhelyzet miatt 420 napra módosították. Az épület műszaki átadás-átvétele így 2021. június 9-én fejeződött be. A használatba vételi engedélyt október 6-án vehették kezükbe az illetékesek. Ezzel a dokumentummal egy olyan időszak zárult le, amely alatt nemcsak megépült a szóban forgó tornaterem, de az általános iskolát is felújíthatták, bővíthették. A két beruházás összértéke elérte az 1,4 milliárd forintot – önerőre nem volt szükség.