Szerencsére az imént vázolt szituáció csupán egy elképzelt helyzet volt, a mentésben részt vevő szakemberek mégis komolyan vették azt. Kellett is, mivel két napon keresztül a Fejér Önkéntes Mentőszervezet (FÖM) minősítő gyakorlata zajlott.

– Jogszabály írja elő, hogy ha egy önkéntes mentőszervezet részt kíván venni a katasztrófavédelmi feladatrendszerben, nemzeti minősítéssel kell rendelkeznie, illetve az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósággal együttműködési megállapodást kell kötnie – mesélt a háttérről Rabóczki Zsolt tűzoltó alezredes, vármegyei polgári védelmi főfelügyelő. Elmondta, a FÖM 2013-ban elvégezte a minősítő gyakorlatot, ezt a minősítést pedig ötévente meg kell újítani, amely így, 2018 után, most, 2023-ban volt esedékes.

A FÖM kimondottan önkéntes szervezet. Több önálló tagszervezet található benne: önkéntes tűzoltó egyesületek, polgárőrségek, egyéb civil, karitatív tevékenységet folytató szervezetek – például a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vagy a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete –, akiknek tevékenysége összehozható az önkéntes mentési tevékenységgel. Így az április végi, lajoskomáromi minősítésre a többi között Mórról, Csókakőről, Velencéről, Székesfehérvárról, Sárpenteléről és Dégről is érkeztek tagok.

Mint kiderült, a helyszín felajánlás volt: – A helyi önkéntes tűzoltó egyesület keresett meg bennünket azzal, hogy nagyon szívesen helyet adnának a gyakorlatnak. Ezt az önkormányzat, a polgármester is támogatta. A Béka-tó környéke és az erdős területek pedig valóban tökéletes helyszínt biztosítottak azokhoz a gyakorlatokhoz, amiket ilyenkor elvégzünk – részletezte a tűzoltó alezredes.

A pénteki és szombati nap egymásra épült, az Emma ciklon elképzelt pusztításához kapcsolódóan árvízi védekezési, viharkár-felszámolási feladatokat végeztek el a megjelentek, amellett, hogy idén a kutyás keresőtevékenység és a kötéltechnikai mentés is megjelent. Avagy homokzsákokat kellett egymásnak adniuk, eltűnteket kerestek, valamint a megfelelő képesítéssel rendelkező egységek fán fennakadt siklóernyősöket szabadítottak ki a magas fogságból, akiket aztán a FÖM állományának mentői láttak el. A Velencei-tavi Speciális Kutató-mentők Alapítvány egy, az árvízi védekezésnél bevethető különleges csónakot is a helyszínre hozott, ami a 20-30 centiméteres vízben és a cölöpözési feladatban is nagy segítséget tud, tudott nyújtani.