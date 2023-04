A Kandó Kálmán téren zajló munkálatok miatt már korábban is több alkalommal korlátozták a forgalmat a területen. A kivitelező tájékoztatta a város önkormányzatát arról, hogy hasonló helyzetek várhatóak az elkövetkezendő napokban is. Április 21-ig két helyszínen kell korlátozásra számítaniuk a közlekedőknek. 8:00 és 15:30 óra között fél- vagy egészpályás forgalomelterelés várható a Dózsa György úton a 6-os számú főút és a Budai Nagy Antal úti csomópont között, valamnt a Verebély László és a Budai Nagy Antal út csatlakozó szakaszán is.