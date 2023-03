Az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolában ma már – bátran mondhatjuk – hagyománya van a Hungarikum versenyen való részvételnek, hiszen korábban kétszer is bronzéremmel tértek haza Lakitelekről, ahol hagyományosan a döntőt rendezik. A versenyzők minden esetben Némediné Varga Judittal készültek, így az idei nyolcadikasokból álló csapat is.

- A korábbi évekhez képest voltak változások a versenyfeladatokban. A koronavírus és az online oktatás két tanévében is megtartották a vetélkedőt, a hangsúly akkor került a számítógépes diákból összeállított prezentációkra, míg azelőtt nagyobb szerepet kapott a kreativitás, a feladatok megoldásának játékosabb, ötletgazdagabb kivitelezése – mondta a diákokat felkészítő pedagógus.

A vetélkedő ezúttal is négy fordulóból állt, amelyből az első kettő interneten keresztül zajlott. Idén 108 hazai és határon túli magyar csapat jelentkezett, az első két forduló után a legjobb 16 együttes került az elődöntőbe, majd a legjobb 8 csapat mérhette össze a tudását a döntőben. 108 csapat közül az ötödik helyet megszerezni remek teljesítmény!

A döntőn egyébként a Varga Barnabás, Király Viktor, Vida Nóra összeállítású csákvári gárda Csákvárt és a Vértest mutatta be a kötelező prezentációkban, a választott Hungarikumok közül pedig a szürkemarhát, hiszen Csákváron a Csíkvarsai-réten ma is legeltetnek szürkemarhákat.

A versenyfeladatok megoldása, illetve a további fordulókra történő felkészülés minden évben rengeteg tanítás utáni munkát kíván nem csak a résztvevő diákoktól, de a felkészítő tanártól is. Némediné azt is elmondta, azért támogatja minden alkalommal a nevező tanulókat, mert magyar-történelem szakos tanárként fontosnak tartja, hogy a diákok valóban meg tudják élni a magyarságukat, tisztában legyenek azokkal a történelmi, földrajzi és kulturális értékekkel, amelyek révén méltán lehetnek büszkék a származásukra, az identitásukra. – A vetélkedő, amelynek a Hungarikumok és a Magyar Értéktár áll a középpontjában, erősíti a gyerekek magyarságtudatát, illetve büszkévé teszik őket, ami annak is növeli az esélyét, hogy felnőttként sem hagyják el ezt a gyönyörű, nagy történelmi múlttal bíró országot! – mondta Némediné Varga Judit, aki természetesen a jövőben is segíti a csákvári diákokat.