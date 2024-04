Csak a menetrend szerinti helyi és helyközi járatok, illetve a megkülönböztető jelzést használó járművek hajthatnak majd be. A lezárás ideje alatt a Városgondnokság munkatársai elvégzik a kaszálási és gyomirtási munkákat, valamint a víznyelők és az útburkolat tisztítását.

Na de melyik az a Borszéki utca, melyik szakasz is lesz lezárva? Ebben segítünk Önöknek, így autóba pattantunk, hogy videón mutassuk be, meddig is lesz lezárva a Balatoni út szombat délelőtt.

Íme a videó: