Erre természetesen táblák is figyelmeztetnek ezeken a helyeken. Hogy miért?

– Évek óta így van ez télen, a tiltást pedig az indokolja, hogy a város tavainak vízpótlása folyamatos, ezért a befolyásnál és a túlfolyónál vékonyabb a jégpáncél, ami életveszélyes lehet akkor is, ha a jég teteje biztonságosnak néz ki. A nádasok is fokozott veszélyt jelentenek, mert itt is egyenlőtlenül fagy be a tavak vize – indokolták közösségi oldali bejegyzésükben.

A látvány kétségkívül páratlan

Forrás: Szanyi-Nagy Judit / Fejér Megyei Hírlap

Hozzátették, a Sóstó ráadásul természetvédelmi terület, így sportolni is tilos a tavon, melynek változatos medermélysége és a nádasok miatt is rendkívül veszélyes rámenni! A városgondnokság felhívja a figyelmet arra is, hogy a jégre se köveket, se pedig fadarabokat ne dobáljanak!