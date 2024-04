Április 30-án 17 és 20 óra között, május 1-jén pedig 10 és 13 óra, valamint 14 és 17 óra között is lesz lehetőség közönségkorcsolyázásra. A külső hőmérséklettől függetlenül Székesfehérvár legújabb közösségi tere kiváló jégminőséggel várja a sportolni vágyókat, emellett korcsolyakölcsönzésre (23-as mérettől 47-es méretig) és ingyenes értékmegőrző-használatra is van lehetőség, a rendezvény időtartama alatt pedig büfé is üzemel – adta hírül az ÖKK. Mint írják, május 1-én 19 órától az Alba Aréna Jégbúcsúztató Arénabuliban a legjobb zenék mellett a szervezők Magyarországon egyedülálló élménnyel teszik felejthetetlenné az utolsó korcsolyázós napot. Látványos fényshow és jégre vetítés várja a kilátogatókat, akik így az este során egyszer egy nyolcvanas évekbeli diszkóban, majd egy labirintusban is érezhetik magukat.