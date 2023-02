A dégi takarékfiók már 2022 augusztusában bezárt, akkor lapunk is foglalkozott a témával: kiderült, az illetékes Takarékbank Zrt. összevonja a dégit a kálozi fiókkal, ezt követően pedig az ügyfélkiszolgálás az előbbi településen meg is szűnt. Az épület tehát azóta üresen áll.

Nem volt ennyire egyértelmű azonban az itt található ATM sorsa. Azért az önkormányzat sokat harcolt, ám úgy tűnik, egy korszak most e tekintetben is lezárult. Miután augusztus elején még csak annyit tudtunk írni a Takarékbank Zrt. válasza alapján, hogy „az ATM berendezésről még folynak az egyeztetések a település vezetőivel”, addig legutóbbi válaszukban, február 22-én már arról tájékoztatták lapunkat: „az ATM berendezés 2023. január 18., szerda óta nem üzemel.” Vagyis a helyiek nem véletlenül tapasztalhatták azt, hogy nem tudnak pénzt felvenni.

Adalék a témához, hogy azóta a „Takarék” volt épületére az Eladó felirat is kikerült. Ezzel kapcsolatban a cég lapunknak megírta: „a fiók bezárását, az épület kiürítését és arculatmentesítését követően a Takarék Ingatlanhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (TIHASZ) visszavette az ingatlant bankunktól, így hivatalosan jelenleg is az ő tulajdonát képezi.” Megkérdeztük azt is, hogy aki megvásárolja a több helyen is meghirdetett épületet, kizárólag gazdasági, vagy netán magáncélra is használhatja-e azt. Kiderült, „az ingatlan jelenleg takarékszövetkezet megnevezéssel szerepel a földhivatali nyilvántartásban, ami alapján bármely gazdasági tevékenység végezhető benne, így szolgáltatásnyújtás is. Természetesen van arra lehetőség, hogy az ingatlan-művelési ágat átsorolják, de annak meg kell felelnie az önkormányzat települési rendezési tervében szereplő korlátozásoknak. Az ezzel kapcsolatos kérelmet – amely költségvonzattal jár – a földhivatal felé szükséges benyújtani.”

Ez tehát az épület. De mi lesz az ATM sorsa? A Takarékbank Zrt. megkeresésünkre így fogalmazott: „Tárgyalásokat kezdeményeztünk az önkormányzattal, melyek nem vezettek eredményre. Mivel az ATM berendezésnek helyet adó ingatlant értékesítjük, a jelenlegi helyen nem tudjuk a szolgáltatást biztosítani a továbbiakban, ezért a bankautomatát leszereljük. Bankunk kész folytatni a tárgyalásokat az önkormányzattal, amennyiben erre nyitottak.”

– Nem az önkormányzaton múlik az ATM sorsa – szögezte le a település polgármestere, Gárdonyi Sándorné, hozzátéve: – Önhibánkon kívül nem tudunk bankot váltani, visszatérni a Takarékbankhoz: hitelünk van, amit vissza kell fizetnünk, két banknál pedig nem lehetünk egyszerre.

Egyelőre tehát úgy tűnik, ATM nélkül maradnak a dégiek, pedig többen is jelezték: nagy segítség volt számukra az eszköz a postai szolgáltatásokat kiegészítendő.