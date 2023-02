Mint megtudtuk, legalább 30-40 éve tervben volt az új rendőrkapitányság épületének megépítése, hiszen a korábbi, az egykori főszolgabírói hivatal régóta nem volt alkalmas a rendőri munka teljes körű segítésére. Legalább ennyire szükségszerű lenne az új mentőállomás kivitelezése is, melynek jelenlegi állapota finoman szólva sem 21. századi. Hiába szerepelt a beruházás a 2018-as költségvetésben, a világban tapasztalt hihetetlen mértékű energiaár-emelkedés ezt meghiúsította. Legalábbis ez a következtetés vonható le Varga Gábor országgyűlési képviselő szavaiból. Beszédében reményét fejezte ki abban a tekintetben, hogy már idén elkezdődhet az állomás kivitelezése.

– Régóta várt terv valósult meg Sárbogárdon, méltó körülményeket biztosítva a rendőrségnek a feladatai ellátáshoz. A rendvédelem különös megbecsülés érdemel, melynek egyik lényeges eleme a feladatok ellátásához szükséges megfelelő körülmények és munkakörnyezet megteremtése. A beruházásnak köszönhetően Sárbogárd korszerű rendőrkapitánysági épülettel gyarapodott. A modern létesítmény a sárbogárdiak és a megye déli részén lakók számára is nagy jelentőséggel bír. Amikor a 2018-as költségvetébe bekerült a Sárbogárdi Rendőrkapitányság és a mentőállomás megépítésének költsége, akkor azt gondoltuk, hogy egyszerre adhatjuk majd át mindkét épületet. Higgyék el nem rajtunk múlott, hogy nem így valósult meg. Remélhetőleg, már az idei évben elkezdődhet a mentőállomás kivitelezése is! Továbbra is mindent megteszünk azért, hogy az az egység is mihamarabb itt állhasson a szomszédos telken.

Korábban már írtunk róla, hogy a mentőállomás engedélyes terve elkészült és már csak a kivitelező kiválasztása szükségeltetik. Várjuk a pozitív híreket az állomással kapcsolatban.