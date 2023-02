Egy bőrzsákban, leragasztott szájjal talált rá a kutyára, akivel feltételezhetően azért bántak el így, mert nem akarták, hogy a kidobását követően bármiféle hangot adjon s hogy bárki is rátaláljon. A hajléktalan sírva vitte be a kölyköt a Heroszba, ahol az otthon régi önkéntese, Marika néni vette át az állatot és nevezte el Bubunak. Sajnos nincsen jó állapotban, a lábai "furcsán szétcsúsznak".

A röntgen mutathatja meg, pontosan mi lehet a probléma

Forrás: Fehérvári Állatotthon - Herosz közösségi oldal

– Koller doki megvizsgálta: a lábai nincsenek eltörve, valószínűleg a gerincére mért nagy erejű ütés vagy rúgás okozza a problémát. Holnap reggel lesz a röntgen. Ha eltört a gerinc, azzal nem lehet mit csinálni... – számolt be a helyzetről közösségi oldalán az állatotthon, ahonnan az is kiderül, a hajléktalan még saját ételét – ami tíz dekagramm párizsit takar – is odaadta Bubunak.

A kölyök sorsa tehát csütörtökön dől el.