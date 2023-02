Az önkormányzat közleményében arról tájékoztat, sajnos a kapacitások egy része kihasználatlan, a 452 férőhelyből 51 üres. Az óvodák esetében még jelentősebben érzékelhető a gyermeklétszám-csökkenés, a 2725 betöltött óvodai férőhely egyötöde, azaz 559 hely üres a városi fenntartású intézményekben.

Emiatt is tárgyal pénteki ülésén a saját fenntartású óvodák, bölcsődék sorsáról a képviselő-testület. Mint írják, a szakmai javaslat alapján a Szeder Bölcsőde a Százszorszép Bölcsőde tagintézményévé válik, majd kifutó rendszerben – 2023. szeptember 1. napjától négy, 2024. szeptembertől két csoporttal – 2025. augusztus 31. napjával befejezi működését. Így biztosított lesz, hogy minden kisgyermek, aki most odajár, ebben az intézményben fejezze be a bölcsődét. Szerencsére minden szakember számára az önkormányzat az intézményhálózaton belül tud munkahelyet biztosítani.

A másik változás a Szivárvány Óvodát érinti: a szinte félkapacitással működő intézményből az oda járó kisgyermekek fele szeptembertől várhatóan iskolába megy tovább, a kihasználatlanság miatt így szeptembertől a jelenlegi kettőből egy épületben folytatja munkáját az óvoda, legfeljebb négy csoporttal, a Napsugár Óvoda tagintézményeként. A Püspökkertvárosi intézmény pedig a Gyöngyvirág Óvoda tagintézményeként működik majd.

Az érintett intézmények vezetőivel és dolgozói közösségeivel az önkormányzati egyeztetések megtörténtek, a döntést követően a szülők tájékoztatására is záros határidőn belül sor kerül. A gyermekek jólléte és fejlődésük zavartalansága elsődleges az önkormányzat számára, ezt a szempontot minden döntésnél első helyen veszik figyelembe – írta meg a városportál.