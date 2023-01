Még a 2022 szeptemberi csoportszoba átadóján jelentette be a faluvezető, Varga Gábor országgyűlési képviselővel együtt, hogy az elnyert pályázati forrásnak köszönhetően hamarosan lecserélődik az intézmény teljes tetőszerkezete, amely egy hosszú évek óta fennálló problémát, a beázást fogja orvosolni. Az idő elérkezett, a hét elején megkezdődhettek a munkálatok, amelyek várhatóan 3-4 hetet vesznek igénybe.

A Magyar falu programban keretében, több mint 47 millió forintból valósulhat meg az alapi óvoda fejlesztése

A beküldött ajánlatokból a legkedvezőbbet választották ki a képviselők, amelyet a Gyökér Bt. nyújtott be. A Magyar falu programban keretében összesen 47 516 000 forintot nyertek, amelyből a következők valósulnak meg: azbesztmentesítés, tetőszerkezet csere, héjazatcsere, kéménybontás, villámvédelem kialakítása, ereszcsatorna kiépítés.

– Jelen pályázatban szereplő felújítás tartalmazza az épület tetőszerkezeti megerősítését, a bádogos szerkezetek cseréjét, újralécezést és új cserepeslemez felhelyezését. Megvalósul az épület biztonságát megőrző villámhárító rendszer felújítása is. Fontos és szükségszerű volt a beruházás, hiszen sajnálatos módon az intézmény nagy mennyiségű eső esetén beázott, a tetőhéjazat kialakítása nem volt megfelelő, így a vizet nem volt képes elvezetni – írta közösségi oldalán Szalai János Milán polgármester, aki az ezzel párhuzamosan zajló beruházásról is szót ejtett.

A óvodások mellett az iskolásokra is hamarosan új környezet vár a településen

Az iskola tornatermében korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a belső ajtókat és az elavult lámpatestek helyett, korszerű világítótesteket szerelnek fel.

Forrás: Önkormányzat

– Gőzerővel folynak a felújítási munkálatok az iskolánk tornatermében is. A tervezett műszaki tartalom szerint az épületrész tetőszerkezete megújul (már be is fejeződött) korszerűsítik a fűtési rendszert, kicserélik a belső ajtókat és az elavult lámpatestek helyett, korszerű világítótesteket szerelnek fel. Elvégzik az öltözők belső festését, és új burkolatot raknak az öltözőkben is. A fejlesztésnek köszönhetően hamarosan egy nagyon szép és korszerű környezet várja majd nemcsak a diákokat, de a sportolni vágyókat is.

Információnk szerint a helyi iskola tornatermének fejlesztése a tankerület forrásából valósulhat meg.