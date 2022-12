9. Megható lánykérés az előszállási szüreti felvonuláson

Noha az eső miatt kétórás késéssel indultak útnak a felvonulók, még így is közel húsz helyen várták őket finom falatokkal. Előszállás egyik legnagyobb, sokak által várt eseménye a szüreti mulatság; a díszes menet, ahogyan az lenni szokott, idén is a művelődési háztól indult községjáró körútjára. Érkezésüket ostorcsattanás és élő muzsika is jelezte, így az egyes állomásokon időben készülhettek fogadásukra. Az egyik helyszín azonban más volt, mint a többi: itt szerelmi vallomással készült Kádár Imre bíró a kedvesének, Kiss Angélának.