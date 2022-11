Az épületben három orvosi rendelő és ugyanennyi adminisztrátori helyiség, továbbá egy labor – azaz vérvételi helyiség -, egy fektető, egy öltöző, egy akadálymentes mosdó WC, valamint egy személyzeti mosdó- WC-zuhanyzó kap helyet.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint az orvosi váróhoz új női mosdó-WC létesül még. A tervek szerint a széles közlekedőből váróterem lesz, de a laborhelyiség előtt is lesz egy várórész. Új nyílászárókat építettek be, továbbá a homlokzatot is felújították, átfestették. Az épületben teljesen új villamoshálózat készült és a fűtést is korszerűsítették, új radiátorok beépítésével. Az épület előtt és mögött murvás parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés-felújítás közel 39 millió forintba kerül – árulta el Tóth István polgármester, kiemelve: a Gárdonyi Géza utcai orvosi rendelő kialakítása a vége felé jár. A lakosságszám növekedésével ugyanis ötödik orvosi körzetet kell indítania a városnak.

- Közben pedig két orvosi rendelőből, melyet korábban privatizáltak az orvosok, most kiszálltak. „Jolly Joker” házként jött számításba a Gárdonyi Géza utca 6. szám alatti épület, ahol korábban óvoda működött. Tavasszal a háztetőt is felújítjuk.