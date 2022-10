Demján Sándorra emlékeztek pénteken abból az alkalomból, hogy két éve parkot neveztek el róla, és szobrot avattak Sárszentmihály kapujában. A Masterplast csapata a park- és a szoboravatással tisztelgett 2020 októberében az egykori „Főnök” (gorsiumos munkatársai nevezték így) életműve előtt. Az egész alakos szobor – Kocsis Balázs szobrászművész kompozíciója – az első és egyetlen köztéri szobor hazánkban a karizmatikus üzletemberről.

Demján első önálló vezetői tevékenysége Sárszentmihályhoz kötődött, a Gorsium ÁFÉSZ elnökeként. Már itt, a faluban és térségében is megmutatkozott az a teremtési vágy és képesség, az a gyakorlatias megvalósításra való törekvés, amely egész munkásságát jellemezte. Előrelátó, jövőt építő-tervező vezető, igazi vállalkozói látnok volt – így beszélt róla most is Demján Lídia, Demján Sándor özvegye, Pahola Géza, a Gorsium Emlékbizottság elnöke, Tibor Dávid, a Masterplast Nyrt. elnöke, a szoborállítás ötletgazdája és Nagy Józsefné Katalin, egykori Gorsium áfészes munkatársa.

A Gorsium Emlékbizottság hívó szavára, a szoboravatás két esztendős évfordulójára gyűltek össze az egykori áfészesek a településen. A legendás „Főnök” szobránál Demján Sándor övegye, Lídia asszony, Pahola Géza, az emlékbizottság elnöke és a házigazdák nevében Tibor Dávid koszorúzott.