- Örömteli, hogy épül szépül a városrész, ahol főként a Harmatosvölgynek köszönhetően nagyon sok a fiatal, kisgyermekes család. Jórészt nekik épült a nem régen átadott új bölcsődénk és teljes létszám mellett üzemel az óvodánk is, ahová minden városrészben lakó kisgyermeket fel tudtunk venni, akik most váltak óvodakötelessé. A sok kisgyermek új játszótér kialakítását is szükségessé teszi, ám a Harmatosvölgyben – amely város a városban – egyelőre minden a magánberuházó tulajdona, ezért ott nem tud a város játszóteret kialakítani. Az egyeztetések azonban már folynak. Ám addig is, amíg eredményre jutunk, úgy gondoltam, hogy a néhány éve a közelben épült játszótér mellé csináltassunk egy másikat is – foglalta össze röviden Brájer Éva, a városrész önkormányzati képviselője, aki kiemelte, a Gárdonyi Géza Művelődési Ház Takács-Grund Helga vezetése mellett remek programokat kínál az itt élőknek, amit a maroshegyiek rendszeresen látogatnak is. Ezért is esett a választás az új játszótér kapcsán erre a területre.

A terep előkészítése tavaly ősszel kezdődött és idén tavasszal folytatódtak a munkák, ám a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt csak most tudták befejezni. A képviselőasszony azt is hangsúlyozta, a játszótérre nem a szokásos ütközéscsillapító gumiréteg került, hanem egy magasabb minőségű és színes, kedves mintákkal ellátott borítást terítettek a háromtornyos kalandvár alá. A beruházás 18 millió forintba került és május 1-től mindenki örömére használható.